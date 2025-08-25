¡È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡ÉºØÆ£¶³Âå¡¢¾×·â¤Î¡È²¹Àô¥«¥Ã¥È¡É¡¡Î¹´Û¤Ç¡È¹ñÊõµé¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ÉÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºØÆ£¶³Âå¡Ê29¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù36¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¡È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª¤·¤¿ºØÆ£¶³Âå
¡¡ºØÆ£¤Ï¡¢1996Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È¡¢¶Ã°Û¤Î¡È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯¤Î6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¹Àô¤Ç¤¿¤ï¤ï¤Ê¶»¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¹´Û¤ÎÉô²°¤ÇÉÛÃÄ¤Î¥·¡¼¥Ä¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡È¹ñÊõµé¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ÉÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡¢¤½¤Î¤Û¤«»³ÅÄ¤¢¤¤¡¢¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢ÌøÀ¥¤µ¤¡¢¾®¿¹¹áÇµ¡¢À±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¡È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª¤·¤¿ºØÆ£¶³Âå
¡¡ºØÆ£¤Ï¡¢1996Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È¡¢¶Ã°Û¤Î¡È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯¤Î6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¹Àô¤Ç¤¿¤ï¤ï¤Ê¶»¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¹´Û¤ÎÉô²°¤ÇÉÛÃÄ¤Î¥·¡¼¥Ä¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡È¹ñÊõµé¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ÉÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡¢¤½¤Î¤Û¤«»³ÅÄ¤¢¤¤¡¢¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢ÌøÀ¥¤µ¤¡¢¾®¿¹¹áÇµ¡¢À±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£