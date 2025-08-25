福山雅治×大泉洋『映画ラストマン』幕間スペシャル映像が公開 アクション進化も「歳をとればとるほど命取り」
歌手で俳優の福山雅治主演のTBS系連続ドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』（2023年4月期）の劇場版となる『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月公開）において、幕間スペシャル映像が解禁された。福山と大泉洋による最強バディトークがさく裂するメイキングや本編映像が使用されている。
【動画】最強バディトーク炸裂！福山雅治＆大泉洋の幕間スペシャル映像
今作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく痛快バディドラマ。今冬12月の映画公開へ向けて、“最終月曜日”は“ラストマン・デー” として、毎月スペシャルな企画を届ける。その第1弾として、福山＆大泉のインタビュー、メイキング、本編映像が収録された幕間スペシャル映像が公開された。
待望の映画化となった今作では、アクションシーンもパワーアップ。大泉が「ラストマン（の撮影）は、歳をとればとるほど命取りになる」と冗談めかして話すと、福山も「アグリーです」と答え、劇中の皆実と心太朗のように息ぴったりの掛け合いを見せる。
雪原での撮影の様子も切り取られ、福山が「大氷原ですよ。あの冷たいところで、アップしてたでしょ？」と聞くと、大泉は爆笑し「生きるために温めてました」と過酷な撮影の裏側を明かす。さらに映画への続投も報じられた永瀬廉、今田美桜ら連続ドラマからの仲間の姿が映し出されると、福山は「どのキャラクターも生き生きしている」と、最強メンバーの再集結に喜びの表情。
「暗闇では無敵」という皆実を表現するワードを引用しつつ、大泉は「（今回も敵を）制圧する皆実さんがかっこよくて。あまりにもかっこいいから、僕ちょっとだけ面白に走ってます」と、福山の演技を絶賛すると同時に、最後は『ラストマン』ならではのユーモアも披露している。
“無敵のバディ”のユーモアや仲間たちとの絆、そしてサスペンス・エンターテインメントとしての魅力も感じられる、盛りだくさんのスペシャル映像となっている。
