µÜÀ¤Î°Ìï¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦µÜÀ¤Î°Ìï¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡ª£é£î¥¿¥¤¡¡½éÀï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡ª¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆüËÜ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¡¡¥¿¥¤ËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤Í¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Öº£Æü¤Î¥Ó¥¸¥å¤âºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«»£¤êÎÉ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼«»£¤ê¤«¤ï¤¤¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£