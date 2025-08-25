¡ÚÌ¡²è¡ÛËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÃÔ´ÁÁûÆ°¡¢¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¥¯¥»¶¯¤ÎÏ·¿Í¡Ä¡Ä¡©¡¡¡ØÏ·¿Â»ÎÃµÄå¤È¿¬¼êÀþÃÔ´Á»ö·ï¤Î´¬¡Ù
¡¡Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÔ´Á»ö·ï¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÏ·¿Â»ÎÃµÄå¡©¡¡¸áÁ°¤´¤´¤µ¤ó¡Ê@gozen_gogooo¡Ë¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ã»ÊÔÌ¡²è¡ØÏ·¿Â»ÎÃµÄå¤È¿¬¼êÀþÃÔ´Á»ö·ï¤Î´¬¡Ù¤Ï¡¢¿äÍý¤Î¶ÛÇ÷´¶¤È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥ª¥Á¤òÀäÌ¯¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿°ìºî¤À¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÏ·¿Â»ÎÃµÄå¤È¿¬¼êÀþÃÔ´Á»ö·ï¤Î´¬¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡SNSÅê¹Æ¤ò·Ð¤Æ²ÃÉ®½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃåÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀ©ºî°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë
――¤³¤Á¤é¤Ï²ÃÉ®½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸áÁ°¤´¤´¡Ê°Ê²¼¡¢¸áÁ°¡Ë¡§ËÜºî¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤â¤é¤¦¤ÈÆ±»þ¤ËÃÔ´ÁÑÍºá¤ò°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÆñ¤ÎÀ¼¤ä¡¢µÞ¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤òÂ¿¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉý¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤òÊä¤¦¥Úー¥¸¤òÉÁ¤Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤¤¤É¤³¤í¤âÁý¤ä¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸áÁ°¡§¿äÍý¥Þ¥ó¥¬¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥ª¥Á¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯²áÄø¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿¿·õ¤Ë¿äÍý¤·¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯·Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ÃÔ´Á¤ÎÑÍºá¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°¡§¼Ò²ñÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿äÍý¤¬À®Î©¤·¤ä¤¹¤¤Âêºà¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿äÍý¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤äÆ°µ¡¡¢¾õ¶·¤¬ÆÉ¼Ô¤Ë¤¹¤°ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤È¤¤¤¦ÉñÂæÀßÄê¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÂ¾¿ÍÆ±»Î¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¡×¡Ö¾õ¶·ÀâÌÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È¡£
――Êª¸ìÅ¸³«¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸áÁ°¡§Êª¸ìÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Á¤¬ºÇ½é¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤ÇÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Ê·ê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö¥Ý¥ó¥³¥ÄÃµÄå¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¥æー¥â¥¢¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡©
¸áÁ°¡§¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬Á´¤Æ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥¦¥±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦°ìÈ¯¾¡Éé¡£¾¯¤·¤Ç¤â´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿äÍý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°¡§À©ºî²áÄø¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥ê¤ò¤·¤½¤¦¤Ê½÷¡¢ÃÔ´Á¤â¤·¤½¤¦¤À¤·¥¹¥ê¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃË¡¢°ìÈ¯¤Ç¡Ö¥³¥¤¥Ä¤¬ÈÈ¿Í¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ëÈÈ¿Í¡£
¡¡ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤âÀâÌÀ¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤È¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³¨¤ÇÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÈÈ¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¹Ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――ºî²è¤Ç°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸áÁ°¡§ÉñÂæ¤¬Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÎÇÛÃÖ¿Þ¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢48¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤ë¤È¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±±ó¤¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÉáÃÊ¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¸áÁ°¡§Éâ¤«¤ó¤À¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÉáÃÊ¤«¤é·ÈÂÓ¤Î¥á¥âÄ¢¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¡²è¤ÎÀßÄê¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢¥á¥âÄ¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¤¥áー¥¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿²¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥âÄ¢¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
――º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇ¸å¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸áÁ°¡§º£¸å¤âÆÉÀÚÌ¡²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«¿®¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢ºÜ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï³Ú¤·¤¯Ä¹¤¯Ì¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë