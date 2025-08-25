お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が24日に放送された日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）に出演。同番組のロケ中に第2腰椎圧迫骨折疑いのケガをし、自宅で静養している時によく遊びに来てくれた人物を明かした。

中岡は7月4日に番組内の「ロッチ中岡のQutube」企画でベトナムでのロケ中に、モーターボートを使用した人気動画の再現に挑戦したところ、お尻を強打。ただちにロケを中止し、現地で病院に行ったところ、第2腰椎圧迫骨折疑いと診断された。全治は数カ月の見込みとされていた。

今回の放送でスタジオゲストとして出演。MCの内村光良からケガの具合について聞かれ「毎日朝30分散歩行けますし、こういうお仕事は全然できるんです」と順調に回復していることを伝えた。

ケガにより自宅で静養していることに「暇で暇でしょうがなくて」とし「お仕事くださいって感じです。ホンマ」と訴えた。また、自宅での過ごし方については「家で何にもしてないんですよ」と明かすと、宮川大輔が「何か見つけろよ!」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。

これに中岡は「何か見つけようと思って、（お笑いトリオ）我が家の谷田部（俊）が家によく来てくれる。アイツも暇なんで」と明かして笑わせつつ「谷田部が何か知らんけど、株にハマってて。それを僕に教えてくれてやりそうになってる」と勧められていることを告白。これには出演者たちから一斉に「やめて」「ダメダメ」「やんない方がいい」と本気のトーンで止める声があがった。