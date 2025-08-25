手の甲まで守るラッシュガード。旅にもアクティビティにも【オーシャンパシフィック】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
濡れてもすぐ乾く、動いても快適。夏を自由に楽しむ1枚【オーシャンパシフィック】のラッシュガードがAmazonに登場!
オーシャンパシフィックのラッシュガードは、シンプルながら頼れる機能性を備えた一枚。ポリエステル100パーセント素材はスムースな肌触りで、軽量かつ速乾性に優れており、水に濡れてもすぐ乾いて快適な着心地を保つ。
袖口には親指を通す穴があり、手の甲までしっかり紫外線から守れる仕様。片袖に配されたブランドロゴがさりげないアクセントとなり、デイリースタイルにも馴染むデザインに仕上がっている。
プールや海などの水辺はもちろん、キャンプや街歩きなどあらゆるアウトドアシーンでも活躍。
薄手で持ち運びもラクなため、旅行やアクティブな夏の定番アイテムとしておすすめしたい。
