濡れてもすぐ乾く、動いても快適。夏を自由に楽しむ1枚【オーシャンパシフィック】のラッシュガードがAmazonに登場!

オーシャンパシフィックのラッシュガードは、シンプルながら頼れる機能性を備えた一枚。ポリエステル100パーセント素材はスムースな肌触りで、軽量かつ速乾性に優れており、水に濡れてもすぐ乾いて快適な着心地を保つ。

袖口には親指を通す穴があり、手の甲までしっかり紫外線から守れる仕様。片袖に配されたブランドロゴがさりげないアクセントとなり、デイリースタイルにも馴染むデザインに仕上がっている。

プールや海などの水辺はもちろん、キャンプや街歩きなどあらゆるアウトドアシーンでも活躍。

薄手で持ち運びもラクなため、旅行やアクティブな夏の定番アイテムとしておすすめしたい。