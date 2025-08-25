海を眺めながらフワフワ食感楽しんで！韓国発祥のかき氷『糸ピンス』専門店がオープン《長崎》
先月オープンしたかき氷の専門店。
話題の韓国発祥『糸ピンス』が楽しめます。
時津町のリサイクルショップ「ライオンガレージ」。
店内には、古着や家電などが所狭しと並んでいます。
そして その一角に、先月9日「糸ピンスかき氷8」がオープンしました。
（糸ピンスかき氷8 安武 えりさん）
「隠れた場所でオープンしたら、面白いかなと思った」
テイクアウト専門です。
韓国発祥のかき氷『糸ピンス』。
味をつけた液体を急速冷凍させ、専用の機械で細く削って重ねることで、独自のふわふわ食感のかき氷になります。
（糸ピンスかき氷8 安武 えりさん）
「小さな子どもから、大人まで楽しめる味を作っています」
“紅茶キャラメルクッキー” は、4種類の紅茶をブレンドしたかき氷にキャラメルソースをかけて、自家製のホイップやクッキーをトッピングしました。
（栗山真乙アナウンサー）
「ふわふわです。ずっと紅茶の香りが口に残っています。クッキーも程よいアクセントになっていておいしい」
また 店の近くでは、こんな楽しみ方も…。
（栗山真乙アナウンサー）
「海が見える場所で食べるかき氷、とてもおいしいです」
大村湾を眺めながら、味わうこともできるんです。
新発売の「ラムネ」味は、インスタグラムで行ったアンケートから商品化されました。
爽やかなブルーのラムネ味かき氷の上に、飴やカラフルなラムネをトッピングしています。
（栗山真乙アナウンサー）
「さっぱりとしたラムネの味が口に広がります。ふわふわの氷にパチパチとするキャンディー、ゴロゴロとしたラムネ、最後まで飽きずに食べられます」
このほか、優しい甘さが特徴の “いちごミルク” や、コーヒーが香る “
カフェラテ” など、5種類のフレーバーから1種類を日替わりで提供しています。
（糸ピンスかき氷8 安武 えりさん）
「暑い夏、地域の皆さんに楽しんでもらいたい。かき氷を食べて、笑顔になってほしい 」
隠れた場所で提供される、韓国で大流行の『糸ピンス』。
冷たいこだわりの味で、暑い夏に “涼” を届けます。
「糸ピンスかき氷8」の営業日時や当日提供する味は、インスタグラムで確認できるということです。