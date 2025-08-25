先月オープンしたかき氷の専門店。

話題の韓国発祥『糸ピンス』が楽しめます。

時津町のリサイクルショップ「ライオンガレージ」。

店内には、古着や家電などが所狭しと並んでいます。

そして その一角に、先月9日「糸ピンスかき氷8」がオープンしました。

（糸ピンスかき氷8 安武 えりさん）

「隠れた場所でオープンしたら、面白いかなと思った」

テイクアウト専門です。

韓国発祥のかき氷『糸ピンス』。

味をつけた液体を急速冷凍させ、専用の機械で細く削って重ねることで、独自のふわふわ食感のかき氷になります。

（糸ピンスかき氷8 安武 えりさん）

「小さな子どもから、大人まで楽しめる味を作っています」

“紅茶キャラメルクッキー” は、4種類の紅茶をブレンドしたかき氷にキャラメルソースをかけて、自家製のホイップやクッキーをトッピングしました。

（栗山真乙アナウンサー）

「ふわふわです。ずっと紅茶の香りが口に残っています。クッキーも程よいアクセントになっていておいしい」

また 店の近くでは、こんな楽しみ方も…。

（栗山真乙アナウンサー）

「海が見える場所で食べるかき氷、とてもおいしいです」

大村湾を眺めながら、味わうこともできるんです。

新発売の「ラムネ」味は、インスタグラムで行ったアンケートから商品化されました。

爽やかなブルーのラムネ味かき氷の上に、飴やカラフルなラムネをトッピングしています。

（栗山真乙アナウンサー）

「さっぱりとしたラムネの味が口に広がります。ふわふわの氷にパチパチとするキャンディー、ゴロゴロとしたラムネ、最後まで飽きずに食べられます」

このほか、優しい甘さが特徴の “いちごミルク” や、コーヒーが香る “

カフェラテ” など、5種類のフレーバーから1種類を日替わりで提供しています。

（糸ピンスかき氷8 安武 えりさん）

「暑い夏、地域の皆さんに楽しんでもらいたい。かき氷を食べて、笑顔になってほしい 」

隠れた場所で提供される、韓国で大流行の『糸ピンス』。

冷たいこだわりの味で、暑い夏に “涼” を届けます。

「糸ピンスかき氷8」の営業日時や当日提供する味は、インスタグラムで確認できるということです。