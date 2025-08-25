¡Ô¶ËÃ¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¡ÕÎÓ¥Þ¥ä ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡Öµ¶¤ê¤Î¼«Ê¬¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿¡×²áµî¤Î¸å²ù
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¥Þ¥ä¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿·ë²Ì¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤òÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤«¤á¤½¤¦¡×¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÎÓ¥Þ¥ä¤µ¤ó¡Ê4ËçÌÜ/Á´7Ëç¡Ë
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë
¨¡¨¡ 1980Ç¯Âå¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬171¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ï180¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â176¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ê¤¤¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÇØ¤ò¹â¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤»¤Æ¡¢ÍÎÉþ¤«¤é¸«¤¨¤ë¼ê¤äµÓ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¤Ç¤âÇØ¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂÎ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü1ÉÊÌÜ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ 1ÉÊÌÜ¤À¤±¤Ç¤¹¤«!?
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§¤â¤¦¥À¥á¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1Æü1ÉÊÌÜ¤ò3¿©¡£¤·¤«¤â1½µ´ÖÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤é¡¢Íâ½µ¤Ï¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤À¤±¤È¤«¡£ÂÎ½Å¤Ï40¥¥í¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤«¤Ë¤âÂÎ¤Ë°¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§³¤³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤ÆºÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥¥å¥Ã¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¿¬¤Ï¥Ý¥ó¥Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ñ¥Ã¥É¤ò3¸Ä¤º¤ÄÆþ¤ì¤Æµ¶¤ê¤Î¶»¤òºî¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤â¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ùー¥¸¥å¤ÎÊ¢´¬¤¤Ç¹ø¤«¤é¶»¤Þ¤Ç¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤¬´°À®¡£¼êÂ¤ÏºÙ¤¤¤Î¤Ë¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¶¤ê¤Î¼«Ê¬¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤ä¤»¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§¤â¤È¤â¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ï¡¢Ã»¤¯È±¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤ÊÅìÍÎ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¾¡ª¡×¤È¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ïÌÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â2～3Ç¯¤¹¤ë¤ÈË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¤»Ò¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶¥ÁèÎ¨¤¬·ã¤·¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§ÉÏ·ì¤ÈÀ¸ÍýÉÔ½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¯¤ëÀ¸Íý¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁä¤ò»ý¤Ã¤¿°Ëâ¤¬¤ªÊ¢¤òÁß¤²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡¢²È¤Ç¤Î¤¿¤¦¤Á¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤é¤½¤¦¤Ê»ä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Àー¥ê¥ó¤¬µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤¹¤®¤Æ´é¤Ï¤³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿á¤½Ð¤â¤Î¤ÇÈ©¹Ó¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡£»Å»ö¤ÎºÝ¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç±£¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤é¡Ö»ä¤ÏÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÎÓ¥Þ¥ä¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Þ¤ë¤ÇÇÑ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Àº¿À¤â¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤¬Å¨¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¥Àー¥ê¥ó¤È¤â¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¥±¥ó¥«¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÂÎ·¿¤¬À³Ê¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¹Í¤¨¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤Î¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤½¤Î¶Ì¤¬¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ûー¥à¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§¡Ö±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°å¼Ô·ù¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¶À¤Ç¸«¤¿¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥à¥ó¥¯¤Î¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êâ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡£¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ1Æü1ÀÚ¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ªÆù¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¼ò¤Ê¤é¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ËÁö¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤Ï¤ä¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤ÇÀèÀ¸¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤éÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡£¿©¤ÙÊª¤ò³ú¤ó¤Ç¤«¤é°û¤ß¤³¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤é¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡¢Î®Æ°¿©¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§°¤¤¤³¤È¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤½¤³¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¤ª¼ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤éÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È°Â°×¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤·¡¢¾¯¤·¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤ÇËþÊ¢´¶¤â¤¢¤ë¡£¿´¤â¿ÈÂÎ¤âËãáã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë´¥ÇÕ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¼ò¤¬¿È¶á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ÎºÝ¤Ë¤â¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÌ£¤ò¤·¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥·¥çー¤ÎÁ°¤Ë°û¤à¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁ´Á³Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥¹¤À¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¤«¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç½÷²¦¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¥·¥çー¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡£¡ÖÎÓ¥Þ¥ä¤Ï¶â¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÉ×¤¬ÇÀ¶È¤ò¡×
¨¡¨¡ ¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§¥×¥é¥¤¥É¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Àー¥ê¥ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°û¤ó¤À¤ª¼ò¤ÎÉÓ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö1½µ´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°û¤ó¤À¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°û¤àÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¥Ü¥È¥ë¤Ë¿å¤òº®¤¼¤¿¤ê¡£¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì£¤¬¤ï¤«¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éÆþ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬º£¡¢ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤ÌîºÚ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¥Þ¥ä¥Þ¥ä¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Î¼ï¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ°ñ¾ë¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÈª¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤Î¤¿¤á¤ËÌîºÚ¤òºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§ÌîºÚ¤Ê¤éºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÆþ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÀ³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Î¥È¥Þ¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃÇÌÌ¤¬¤ª²Ö¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤ï¤¡～¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢¿´¤¬¥¦¥¥¦¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Àー¥ê¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌîºÚ¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÌîºÚ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¼«Á³¤Î¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÄ¹Ìî¤Î½Ð¿È¤Ç¼Â²È¤¬¥ê¥ó¥´±à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ëÌîºÚ¤ä¤ªÊÆ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍÄ¾¯´ü¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¥Àー¥ê¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢ËèÆüÆóÆü¿ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ°û¤àÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ÷¼Ù¤â¤Û¤È¤ó¤É°ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¥Þ¥ä¤µ¤ó¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÙ¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯¤â¤»¤º¡¢ÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬»×¤¦¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤»¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤µ¤¨»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤·¤¹¤®¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ä½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÃ¯¤Ë¤âÍê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤äÀìÌç¤Îµ¡´Ø¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ÈÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
É×¤¬°ñ¾ë¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸µµ¤¤ò¤À¤ó¤À¤ó¤È¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥ä¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë50ºÐ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë»×¤¤¤¤Ã¤Æ°ñ¾ë¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¡¢²ÈÄíºÚ±à¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤ÉÇÉ¼ê¤ÊÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÌîºÚºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÅÜ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÅÔ²ñÊë¤é¤·¤Ç¤ÏÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æâ¶¶ÌÀÆü¹á¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÎÓ¥Þ¥ä