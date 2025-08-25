º£¤³¤½ÆÉ¤à¤Ù¤¡¢±£¤·¤Ê¤¬¤é¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¼å¤¤¡×¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¨¡¨¡ÅÔ¹Ã¹¬¼£¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤ºîÉÊ¡ÚÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
ÅÔ¹Ã¹¬¼£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤ºîÉÊÆÉ¤ß²ò¤
¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù¡¢¡ØÆü¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡Ù¡¢¡ØÉð´ï¤è¤µ¤é¤Ð¡Ù¡¢¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¾â¤ÏÌÄ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢20À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¡¢¥¢ー¥Í¥¹¥È¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡£
¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡¡²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÑÍý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤ò¡Ö¼å¤µ¡×¤ä¡Ö¥Ê¥¤ー¥Ö¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£µ¤±Ô¤ÎËÝÌõ²È¡¦¥¢¥á¥ê¥«Ê¸³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÔ¹Ã¹¬¼£¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤ºîÉÊ¤ÎËÜ¼Á¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸½Âå¤ËÆÉ¤à°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æó¿Í¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡Ê¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ë
¡¡ËÍ¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤«¤é±Ñ¸ì¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤À¤±¤À¤È±Ñ¸ì¤òÆÉ¤á¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí¼á¤¬ÉÕ¤¤¤¿±Ñ¸ì¤Î¾®Àâ¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤éÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¿¤·¤«¹â¹»°ìÇ¯¤«ÆóÇ¯¤Î¤È¤¡¢¡Ö¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ËÍ¤È¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢´ÊÃ±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤·¡¢¸ì×Ã¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬³¤¤ÇÂç¤¤Êµû¤òÄà¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤ò¥µ¥á¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤ê¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢Á´Á³ÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¤È¤â¤«¤¯¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤½¤ì¤ÇÌ£¤ò¤·¤á¤Æ¡¢£Ê¡¦£Ä¡¦¥µ¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î¡Ø¥é¥¤ÇþÈª¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡Ù¤ä¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥«ー¥ô¥¡ー¤Î¡ØÂçÀ»Æ²¡Ù¤Ê¤É¤òÍÎ½ñ¤ÇÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ºî²È£Æ¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤«¤éÊ¸ÂÎ¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«ー¥ô¥¡ー¤Ï¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ËÏ¢¤Ê¤ëºî²È¤¿¤Á¤òÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡¢ÆÃ¤Ë¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¸³Ø¤ò¸¶Ê¸¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç¤â½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¤¤¤ÞÆÉ¤ó¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤¤¤ÞÆÉ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Èà¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤º¡¢¡ÖÆó¿Í¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸¹ë¡¢Äà¤ê¹¥¤¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤Î¾ÝÄ§¡Ä¡Ä¡£°ì¿ÍÌÜ¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿ÍÊª¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢°ì¶åÆó¶åÇ¯¤Ë¡ØÉð´ï¤è¤µ¤é¤Ð¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó»°½½Ç¯¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÌ¾¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥ë¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃËÀ¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤ä¥°¥é¥Õ»ï¤ËÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢½÷Í¥¤È¤Î¸òÎ®¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢³ÍÊª¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Ç¼íÎÄ¤äÄà¤ê¤Î¥ë¥Ý¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾·³µ¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¸þ¤¯¹ÔÆ°ÇÉ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ËÃË¤Ã¤Ý¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¦¥Òー¥íー¡£¤½¤ì¤¬¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬½ñ¤¯¾®Àâ¤â¤½¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë±è¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¾®Àâ¤ÎÂåÉ½¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëºî²È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤òÃí°Õ¿¼¤¯ÆÉ¤ß¡¢ÅÁµÅª¤Ê»ö¼Â¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤Áü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀÅª»Ø¸þ¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤È¤¤ÏÆ±À°¦Åª¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï°ÛÀ°¦Åª¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¶¯¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ÎÀèÇÚºî²È¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢É¬¤º¶¯¹Å¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀèÇÚºî²È¤Î°¸ý¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼å¤µ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅª¤ËÛ£Ëæ¤Ç¡¢¿Í³ÊÅª¤Ë¤â¼å¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÊ¸¹ë¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤Áü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î¸«Êý¤¬ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÍÈ¾À¤µª¸å¤Ë°äºî¡Ø¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡Ù¡Ê°ì¶åÈ¬Ï»Ç¯¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿·º§É×ÉØ¤¬ÃË½÷¤ÎÌò³ä¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀÅªÃµµá¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ÊÓ¾®Àâ¤Ç¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤òÀ§¤È¤¹¤ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¼«¿È¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Èà¤Î»Í¿ÍÌÜ¤ÎºÊ¥á¥¢¥êー¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Î½ñ´Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥á¥¢¥êー¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ôー¥È¡×¤ÈÃËÀ¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¡¢¥á¥¢¥êー¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¥á¥¢¥êー¤ÎÆüµ¤Ë¤â¡ÖÈà½÷¤Ï¤Ü¤¯¤ËÈà½÷¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤ä½ñ´Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÁµÅª¤Ê»ö¼Â¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢Êì¿Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Ï¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÈÈà¤Î°ìºÐ¾å¤Î»Ð¤ò¡ÖÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÎÀÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢½÷À¤ÈÃËÀ¤ÎÎ¾Êý¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¡¢Î¾À¶ñÍÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤¬ºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»þÂå¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸øÅª¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤òÈÝÄê¤·¡¢¶¯Îõ¤ËÃË¤Ã¤Ý¤¤²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãí°Õ¿¼¤¯ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ä¡¢Æó½Å²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢±£¤·¤Ê¤¬¤é¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§ËÜ½ñ¤Ç¤ÏËµÅÀ¡Ë¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡££Ì£Ç£Â£Ô£Ñ¡Ü¤ÎÂ¸ºß¤äÀ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤ÁÆÉ¼Ô¤Ï¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤¿¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀÅªÛ£Ëæ¤µ¤Ë¶±¤¨¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼å¤¤¡×¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î»Ñ¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼å¤¤¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤È¼«Á³¤È¤Î´Ø·¸¡¢À¤äÊ¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë³«¤«¤ì¤ëÂÖÅÙ¡¢¿ÈÂÎÀ¤äÌµ°Õ¼±¤Î½Å»ë¨¡¨¡¶Ã¤¯¤Û¤É¸½ÂåÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ®µí»Î¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿½é´ü¤ÎÃ»ÊÓ¡ÖÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡¢»à¸å¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ²óÁÛÏ¿¡Ø°ÜÆ°½Ëº×Æü¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÈà¤ÎÄ¹ÊÓ¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÆü¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ëá¤¾å¤²¤¿Ê¸ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤Ê¸³Ø¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ½ñ¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡¡²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÑÍý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè1¹Ö¡¡Âç¤¤¤Ê¤ë¼«Á³¤È¤ÎÂÐÖµ――¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù£±
¡¦Âè2¹Ö¡¡¡Ö°ÎÂç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ø¤Îµ¿Ç°――¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù£²
¡¦Âè3¹Ö¡¡¸òºø¤¹¤ë¡ÖÀ¸¡×¤È¡Ö»à¡×――¡ÖÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×
¡¦Âè4¹Ö¡¡ºî²È¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç――¡Ø°ÜÆ°½Ëº×Æü¡Ù
¡¦Âè5¹Ö¡¡¸ÅÂåÅª¤ÊÎÑÍý¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹――¡ØÆü¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡Ù
¤È¤¤¤¦Á´5²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤ºîÉÊ¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥¬¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡¡²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÑÍý¡Ù¤è¤êÈ´¿è
¢£µÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥Ó¤Ïµ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏËÜ½ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÏ·¿Í¤È³¤¡Ù¡ÖÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡Ê¡Ø¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤Á´Ã»ÊÔ£±¡Ù¼ýºÜ¡Ë¡Ø°ÜÆ°½Ëº×Æü¡Ù¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ï¹â¸«¹ÀÌõ¤Î¿·Ä¬Ê¸¸ËÈÇ¤Ë¡¢¡ØÆü¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡Ù¤«¤é¤Î°úÍÑ¤ÏÅÚ²°À¯ÍºÌõ¤Î¥Ï¥ä¥«¥ïepiÊ¸¸ËÈÇ¤Ëµò¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊ¸Ãæ¤Ë¤Ïº£Æü¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Êº¹ÊÌÅª¸Æ¾Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤¬¼¹É®¤µ¤ì¤¿»þÂåÇØ·Ê¤È¡¢ÄìËÜ½àµò¤ÎÊÔ½¸Êý¿Ë¤Ë¤«¤ó¤¬¤ß¡¢ÄìËÜÄÌ¤ê¤ÎÉ½µ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡¢NHK £Å¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö100Ê¬deÌ¾Ãø ¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê2021Ç¯10·îÊüÁ÷¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¥¥¹¥È¤ËÂçÉý¤Ê²ÃÉ®¤ò¹Ô¤¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡ÖÂè5¹Ö¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¹Ã ¹¬¼£¡Ê¤È¤³¤¦¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
ËÝÌõ²È¡¦¥¢¥á¥ê¥«Ê¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¡£1969Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÉ½¾ÝÊ¸²½ÏÀÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ËÝÌõ²È¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Âç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÃÏ°èÊ¸²½¸¦µæÀì¹¶¡ÊËÌÊÆ¡ËÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ã»ÊÓ¾®Àâ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦Ê¸³Ø¨¡21À¤µª¤Î24ºý¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¶¸´î¤ÎÆÉ¤ß²°¡Ù¡Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö³¹¾®Àâ¡×ÆÉ¤ßÈæ¤Ù¡Ù¡ÊÎ©Åì¼Ë¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦Ê¸³Ø¤Î21À¤µª¡Ù¡ÊP ¥ô¥¡¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Ìõ½ñ¤Ë¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ö¥³¥¦¥¹¥ー¡Ø¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤í¡ª¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÍ¹ÊØ¶É¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¸ÅÅµ¿·ÌõÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¥È¥Ë¡¦¥â¥ê¥¹¥ó¡Ø°Å°Ç¤Ëµº¤ì¤Æ¨¡Çò¤µ¤ÈÊ¸³ØÅªÁÛÁüÎÏ¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥Ç¥êー¥í¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Î¥¤¥º¡Ù¡Ê¿åÀ¼¼Ò¡¢¶¦Ìõ¡Ë¡¢¥¸¥å¥Î¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ø¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥ª¤ÎÃ»¤¯À¨¤Þ¤¸¤¤¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡¢¶¦Ìõ¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¥Îー¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ÊÎ©Åì¼Ë¡Ë¡¢¡Ø°ú¤Îö¤«¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÊ¸³Ø°ÆÆâ¨¡¶³¦¤«¤é¶Á¤¯À¼¤¿¤Á¡Ù¡ÊÂç½¤´Û½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨Á´¤Æ´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹
£Î£È£Ë¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¤Î»î¤·ÆÉ¤ßµ»ö¤ä¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¡ª£Î£È£Ë¥Æ¥¥¹¥È¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¤ÎÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¡ª