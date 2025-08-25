同じ水素なのに「中性子、たった1つで別物」に…じつは、ほとんどの元素にある「アイソトープ」。もちろん、あの”ウラン”にも存在する

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

「アイソトープ」とはなにか

電子の重さは陽子の2000分の1ほどなので、「原子の重さ＝その原子核の重さ」といっても差し支えない。

原子核の質量（重さ）は当然、陽子の数と中性子の数を足し合わせた合計数に比例する。この意味で、陽子数と中性子数との和を「質量数」という。原子1個の重さは事実上、この質量数が決定する。

しかし、電気的に中性な中性子は、原子の電気的な性質にはなんら寄与しないため、中性子の数は原子の化学的性質や化学反応に関わることはない。したがって、二つの原子が同じ陽子数を持っていて、かつ中性子数が異なる場合には、どちらも同じ原子番号なので化学的にはまったく同一の原子となり、同じ元素名がつけられている。

同一の元素名ではあるが、中性子の数が違うために、これら二つの原子は質量（重さ）が異なる。このように、原子番号が同じで、中性子数あるいは重さの違う2種類以上の元素は「アイソトープ（同位元素）」とよばれている。

また、そのうち放射性を持つものを「放射性アイソトープ（放射性同位元素）」という。

現在では、ほとんどの原子にアイソトープが存在することが知られている。

水素は陽子1個からなり、最もシンプルな構造をしている元素である。その水素にすら、アイソトープがある。陽子1個と中性子1個とからできている原子核を持つ原子は、陽子数が1（原子番号1）である以上やはり水素で、重さが普通の水素原子の2倍となっている。したがって、中性子を1個余分に持った水素は「重水素（デューテリウム）」とよばれている。さらに、陽子1個と中性子2個からできている原子核を持つ水素は、「三重水素（トリチウム）」とよばれる。

どんな原子をとってみても、原子というものは電子と陽子、そして中性子の三つの基本粒子から成り立っている。たった三つの基本粒子の組み合わせで、118種類もの多様な原子がこの世に存在するのである（記事末の元素周期表参照）。多種の原子があるからこそ、多種の物質が存在する。

水素原子核を除くと、原子核内には複数の陽子と複数の中性子が互いにくっつかんばかりの状態で、直径10兆分の1cmという狭い領域の中に閉じ込められている。陽子はプラスに帯電しているから、陽子どうしの間には電気反発力による斥力（せきりょく）がつねにはたらいている。

それにもかかわらず、すべての陽子が核内に強固に押し込められているのは、電気反発力とは別に、陽子どうしの間に強い引力が作用していることを示している。

この引力が、「核力」とよばれるものである。

天然ウランのアイソトープ

鉱山から採掘してきたウラン鉱石から精製されたウランは、いわゆる天然ウランである。

天然ウランにもアイソトープが存在する。これは、ウランをイオン化して質量分析器に通すことで知ることができる。

ウランの原子番号は92だが、天然ウランには質量数235（陽子数92、中性子数143）と質量数238（陽子数92、中性子数146）の二つのアイソトープがある。質量数235のウランは「ウラン235」と書き、質量数238のウランは「ウラン238」というように書く。

質量数の大きいアイソトープのほうが中性子を多く含んでおり、二つのアイソトープの質量数の差が中性子数の差であることは言うまでもない。ウラン238とウラン235との質量数の差（中性子数の差）は3であるが、ウランの質量数自体がすでに大きいので、ウラン238はウラン235よりもほんのわずかだけ重いことになる。

原爆に適しているウラン235は「希少」だった

1938年（昭和13年）、ハーヴァード大学のアルフレッド・ニーア（1911〜1994年）が、デンプスターの発明した質量分析器を使って、天然ウラン中のウラン235とウラン238の含有比（質量比）が1対139になっていることを発見した。

この比は、天然ウランでは重いほうのウラン238が99.3パーセントを占め、軽いほうのウラン235は残りのわずか0.7パーセントしか存在しないことを示している。ウラン235は、天然ウラン中のわずか1パーセントにも満たないのだ。

ニーアによるこのアイソトープ含有比の発見がなかったら、原子爆弾の開発はかなり遅れたであろうことは容易に想像がつく。

というのは、原子爆弾には天然ウラン中に0.7パーセントしか存在しないウラン235が適していることがのちに判明し、この問題はアメリカのみならず、日本やドイツにとっても原子爆弾の開発・製造に大きな障害となったからである。

ウランで原子爆弾を作るには、純度の高いウラン235が大量に必要になってくる。世界の主要国が世界大戦に巻き込まれているような時期に、ちょっとした発見や発明、あるいは思いつきが、原子爆弾開発に大きく影響したのである。

それはすなわち、日本の運命にも影響を及ぼしたことを意味している。

次回は、今回の記事に登場した「核力」についての解説をお届けします。じつは、この核力問題に本格的なメスを入れたのが、日本で初のノーベル賞受賞者となった湯川秀樹です。彼の「中間子理論」についても説明します。

