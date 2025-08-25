元グラビアアイドルで自民党衆院議員の森下千里氏（43）がインスタグラムで、地元・宮城県の石巻川開き祭りに参加したことを報告した。



【写真】「相変わらず美脚！」太ももをあらわにした祭り装束で神輿に乗った森下千里氏

森下氏は、「川開き祭りにて石巻みこしの会にて神輿を担がせていただきました」「3年連続！！」と続けて参加できた喜びをあらわにし、「今年はなんと上に乗せてまで頂き、感無量です」「担いでいただける…その事が胸にずしんと来ます。熱気がさらに凄味を増して感じました」「年に一度、みんなで作り上げるお祭りです。本当にありがとうございました！」「また来年も担ぎに来ます」と礼を述べた。



「また神輿渡御に際して、神様の乗り物である神輿の上に乗るなんて、という事からか、出発前に行われる神事で、玉串奉奠をさせていただきました」と神事から参加したとし、、「祭りはいろんな文化や歴史があります。掛け声や担ぎ方、世話人の皆さん…時代が変わっていく中でも、地域の色が守られていって欲しいと願いながら、参加される皆で楽しめるお祭りになりますように」と祭りの未来に想いを馳せ、投稿を締めくくった。



SNSでは、「地元のために頑張る森下千里先生は本当に輝いています」「相変わらず美脚だ」「千里さん素敵」「お神輿をかつがれたのですね！」「大事ですね いつも応援してます」などのコメントがあった。



森下千里氏は2024年、衆院選東北ブロックの比例名簿単独2位に記載され、初当選した。