令和の若者＜Z世代＞について、「会社をすぐ辞める」「タイパ重視」といったイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。世代・トレンド評論家の牛窪恵さんは「実は、メディア発信による既存イメージの多くが、彼らの実像を見えにくくし、『昭和・令和世代』との大きなギャップを生んでいる可能性が、指摘され始めている」と話します。そこで今回は、牛窪さんがZ世代のナゾに迫った著書『Z世代の頭の中』から一部を抜粋してお届けします。

「３年で３割の若者が辞める」は本当か

Ｚ世代に対する代表的な説は、「３年で３割の若者が辞める」ではないでしょうか。

この数字自体は誤りではありません。24年、厚生労働省が発表した大卒社会人の離職率を見ても、21年入社の若者がその後「３年以内」に離職した割合は約35％（34.９％）。05年春の新卒（35.９％）以来、16年ぶりの高い水準を示しました（24年 時事通信[10月25日掲載]）。正確に言えば、３割どころか35％、３人に１人以上ですから、まさに企業にとって深刻な状況なのは確かです。

一方で、世間的には「ゆとり世代やＺ世代は、堪え性がない」や「すぐ辞める」などと言われますが、３年以内に離職する「３割（30％前後）」の数字は、実は00年ごろから25年間で、大きく変わったわけではないのです。

それどころか、労働政策研究・研修機構の研究員（04年当時）の小杉礼子氏の講演録によれば、似た概念の言葉である「七五三現象（中卒者の７割、高卒者の５割、大卒者の３割が、３年以内で離職する現象）」がささやかれ始めたのは、さらに以前の「90年代半ばごろではないか」とのこと（04年 経済広報センター「ネットワーク通信（初夏号）〜若者の就労問題の現状と背景」）。

だとすると、なぜ近年「すぐ辞める若者たち」が問題視されるようになったのでしょう。

２つのポイント

24年、労働政策研究・研修機構の岩脇千裕氏は、朝日新聞紙上でそのポイントに「若い世代の労働者人口減少」と「正社員の人手不足」を挙げています（同６月25日掲載）。

たとえば、日本の若年（15〜24歳）労働者人口は、07年から17年までの10年間で78万人も減少しました（総務省「就業構造基本調査」）。また、現20 代の人口は、彼らの親世代の多くを占める「団塊ジュニア（71〜76年生まれ／現49〜54歳）」が20代だったころに比べ、３割以上も減っています（同「人口推計」）。都市部に比べ、地方ではさらに深刻な状態であることは、言うまでもありません。



つまりは採用段階で、企業が昔以上に苦労を強いられる状況にある。しかも岩脇氏によれば、先の10年間で「正規雇用者（正社員）」が約67％から74％へと大幅に増えたとのこと。

一般に、正社員は非正規雇用者以上に、採用段階でお金や手間（時間）がかかります。だからこそ「『辞められて困る』という体感が、以前（バブル期）よりいまのほうが強いのではないか」と岩脇氏。なるほど、私もそう思います。

さらにいえば、中途採用も厳しい状況です。こども家庭庁が発表した「子ども・若者の状況及び子ども・若者育成支援施策の実施状況」（旧「子供・若者白書」）によれば、23年時点の完全失業率は、20〜24歳、25〜29歳でそれぞれ４.２％と４.１％。ピーク時の00年代初頭に比べ、３〜６％程度も減少しました。

これ自体は喜ばしいのですが、企業側が「中途採用しよう」と願っても、求人市場に十分なリソース（人材）がないわけですから、苦難を強いられてしまいます。つまり、昔と同程度の若者に辞められても、いまはダメージがより大きい、だからこそ、誰かが辞めるたびに「また辞めた」「これだから、いまの若者は（堪え性がない）」と感じやすいのでしょう。

職場環境がよくても辞める「ゆるブラック」の正体

半面、「３年以内に３割（30％前後）が離職」との数字が、25年間で大きく変わったわけではないと知ると、別の疑問も湧いてきます。

なぜなら、この５〜６年は以前に比べ、企業や職場の労働環境が改善傾向にあったと考えられるからです。たとえば、19年に「働き方改革関連法」によって時間外労働の上限規制が（大企業中心に）成されたり、20年以降は「パワハラ防止法（改正労働施策総合推進法）」が施行されたり、といった具合。それなのに、離職率の数値がさほど変わっていないということは、「別の離職要因」が発生しているのではないか……？

まさに、そうした疑問を読み解くキーワードとして、20年以降、「ゆるブラック（企業）」という言葉を世に広めたのが、リクルートワークス研究所でした。

これまでよく言われてきた「ブラック企業」は、おもに労働法規を守ろうとせず、低賃金のままで長時間労働を強いたり、ハラスメントが横行したりするような企業を指しました。ですが「ゆるブラック」は、労働環境に大きな問題はなく、表面的には居心地がよいものの、「ゆるい」職場であるために成長実感が持てないといった傾向のことで、結果的にＺ世代など若者たちが辞めてしまう、との懸念も指摘されています。

22年３月、同研究所が大手企業（従業員１０００人以上）に入社した入社１〜３年目の社員（大卒以上）に対し、「現在の職場をゆるいと感じるか」を聞いたところ、「（どちらかといえば）あてはまる」が４割弱（36.４％）にのぼったとのこと（『ゆるい職場』／中公新書ラクレ／古屋星斗氏・著）。

また、古屋氏が20社程度、様々な業種の新入社員にインタビューを実施したところ、「ゆるい。社会人ってこんなものなんですね」や「正直言って、余力があります」など「持て余し感」を口にした若者たちが多かったというのです。

こうした声を、「うちの社員は、そんなことはない」や「少し大げさなのでは？」と見る向きもあります。ですが今回、私が24年夏〜冬にインタビューした55人の若者たちからも、少なからず同じような声を聞きました。たとえば、「いまの『楽しいだけ』って感じの『ぬるま湯』な環境に居続けたら、潰しがきかなくなりそう」（ヒカルさん／家電メーカー）や、「先輩を見て、この会社じゃ成長できないなって悟った。早いうちに辞めないと」（タツヤさん／卸売会社）など。

Ｚ世代の「アプデ願望」

Ｚ世代は「自分をアップデートしなければ」との危機感が、非常に強い世代です。23年、人材紹介関連の企業が、Ｚ世代（20代）に「転職を考える一番の理由」について聞くと、１位は「将来の目指す方向に近づくため」（20.２％）、２位は「スキルが身につかない環境のため」（17.０％）と、いずれも「アプデ（自分アップデート）」ができそうにない環境を理由に挙げており、３位の「年収が低いため」（16.２％）を上回っていました（ＵＺＵＺ「Ｚ世代の『就職』『リスキング』に関する意識調査」）【図１】。

裏を返せば、Ｚ世代の「アプデ実感」は、職場の満足度にも大いに影響しそうです。

今回弊社が実施した定量調査でも、「現在の仕事（会社）に（とても＋概ね）満足している」と答えたＺ世代（55.１％）のうち、「自己成長・キャリアアップに満足している」との回答が２割（20.０％）、大卒男性に限れば３割弱（27.９％）にのぼっていました。

24年、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書／三宅香帆氏・著）がベストセラーになりましたが、この本を支持したＺ世代が多かったのも、「本来なら、もっと本を読んで自己研鑽に努めたいのに（時間がない）」というアプデ願望の表れでしょう。

※本稿は、『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。