【カンロ】特許製法で誕生！新レア食感の「とろみ～グミ ぶどう味」

カンロから、これまでにない“新レア食感”を叶えた「とろみ～グミ ぶどう味」が誕生します。ソフトグミを超えるほどのなめらかな口どけと、果汁感あふれるジューシーな味わいは、一度食べたら忘れられないはず♡その秘密は特許出願中の独自製法にあり。全国のファミリーマート限定で2025年8月26日（火）から発売される、まるでとろけるような新感覚グミで、毎日のちょっとしたご褒美タイムを楽しんでみませんか？

特許製法が生む“とろけるレア食感”

「とろみ～グミ ぶどう味」は、カンロが独自に開発した特許出願中の技術によって誕生しました。

グミ粒は今にも溶けてしまいそうな柔らかさで、口の中に入れた瞬間ふんわりと広がります。果汁をぎゅっと閉じ込め、表面にはパウダーをまとわせることで、最後まで爽やかな後味に。

弾力のある従来のグミとは異なる、まるでデザートのようなリッチな口どけが特徴です。

パッケージと粒形も“癒し仕様”

グミ粒は“とろけ型”と呼ばれる、丸みを帯びたフォルムでデザイン。まるで小さなクッションのように見た目からも柔らかさを感じられます。

内容量は50gと持ち歩きやすいサイズで、仕事や勉強の合間のリフレッシュにもぴったり。

価格は198円（税込）、全国のファミリーマートで手軽に購入できます（一部店舗を除く）。頑張った日のご褒美や、ほっと一息つきたい時におすすめです♪

日常に小さなご褒美を♡

特許出願中の製法で実現した「とろみ～グミ ぶどう味」は、ただのグミではなく“心をほぐすスイーツ”。

ふわっととろける食感と果汁感のバランスが、毎日のリラックスタイムを特別なひとときに変えてくれます。

198円という手軽さで楽しめる新感覚のグミを、ぜひお気に入りのお茶やコーヒーと合わせて味わってみてください。カンロが提案する新しいおやつ習慣で、日常にほんのり甘い幸せをプラスしてみませんか？