お笑いタレント有吉弘行（51）が、24日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）について言及した。

有吉は同件について触れる際、年齢として先輩の木下のことを「木下」呼ばわりしていた。「ちなみに木下は先輩だけど」と前置きした上で「木下とはもう付き合いが長いんで俺は随分。俺は電波少年行く前の『新品舞台』っていう番組があったんですよ。くりぃむしちゅー（当時海砂利水魚）、ネプチューンさんとか。フジテレビの。次の世代の優秀なやつらを集めてやるぞ！っていう番組に選ばれて。TKOさんなんて当然先輩。俺らも滑り込んで入ってて。だから長いんですよ。それこそ30年ぐらい」と語った。

木下は17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。