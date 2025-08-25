元“青森山田10番”がプロ入り前にJ１デビュー。投入直後の幻のゴールで爪痕「見ている人には“形として残った”」【FC東京】
2025年８月24日にFC東京が０−４で京都サンガF.C.に完敗した試合で、20歳のアタッカーがプロ入り前にJ１デビューを果たした。
元“青森山田10番”で、法政大在学中の小湊絆が、０−４で迎えた84分に俵積田晃太に代わってピッチに投入。26-27シーズン途中からFC東京加入が内定しており今季は特別指定選手の彼は、その１分後にマルセロ・ヒアンのお膳立てからいきなりゴールネットを揺らす。オフサイドの判定で「得点なし」となったものの、嗅覚とスピードを示したシーンだった。
「結果的に得点になりませんでしたが、見ている人には“形として残った”と考えています」と幻のゴールで爪痕を残したと主張した小湊は、「今回のデビュー戦が大きな一歩になればいいです」とポジティブに捉えていた。
横浜FCのジュニアユース出身で、青森山田高時代は２年時に松木玖生らとともにインターハイ&選手権制覇をした小湊。献身的な守備も特長のひとつでオールラウンドな活躍を期待できるアタッカーが今後どんな活躍を見せるのか、大いに期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
