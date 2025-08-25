Ｊ１清水が同ユースのＭＦ土居佑至（１８）、ＭＦ針生涼太（１７）を来季、トップに昇格させる方針を固めたことが２４日、分かった。複数のＪリーグ関係者が明らかにした。近日中に正式発表される。

昨年Ｕ―１７日本代表に招集された土居はドリブルに定評があるアタッカー。今季は３月末に２種登録され、初出場となった同２７日のルヴァン杯・Ｊ３相模原戦では後半４０分に左足で初ゴールを決める鮮烈なデビューを飾った。５月にはリーグの神戸戦に途中出場し、Ｊ１の舞台も経験。ユースでもここまでプリンスリーグ東海でチーム最多の１１得点を挙げ攻撃の核としてけん引している。

同じく２種登録されている針生はユースでは主に左サイドバックを担当。クラブ関係者は「運動量が素晴らしい」と高評価する。Ｕ―１７日本代表として４月のＵ―１７アジア杯にも招集され、Ｕ―１７Ｗ杯（１１月、カタール）の出場権獲得にも貢献。今夏にはスペイン４部のサン・アンドレウに練習参加し、貴重な経験を積んだ。

清水ユースはプリンスリーグ東海で首位を独走している。金の卵コンビがチームをプレミア復帰に導き、胸を張ってプロの世界に飛び込んでいく。

◆土居 佑至（どい・ゆうじ）２００７年５月１２日、三重・津市生まれ。１８歳。６歳からサッカーを始め、神戸ＦＣからＨ＆ＡＦＣジュニアユースを経て清水ユース入り。昨年８月、広島国際ユースに臨むＵ―１７日本代表に選出。１６８センチ、６１キロ。利き足は左。

◆針生 涼太（はりう・りょうた）２００８年３月７日、宮城・仙台市生まれ。１７歳。ＦＣセレスタ、ＦＣ．ＦＵＯＲＩＣＬＡＳＳＥ仙台を経て清水ユース入り。２５年、Ｕ―１７日本代表としてＵ―１７アジア杯に出場。１７４センチ、６４キロ。利き足は左。