お笑いタレント有吉弘行（51）が、24日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）について言及した。

有吉は同件について触れる際、年齢としては先輩の木下のことを「木下」呼ばわりしていた。そして「木下がよく言うけど、『りんくうパパラ』っていう大阪の当時あった遊園地みたいなのに、猿岩石で営業行って、歌とか歌ったりして。結構、人気絶頂の頃。TKOの2人が『TKOっていう、猿岩石の先輩なんですけど、楽屋あいさつお願いします』って。『どうしますか？』と。あ、僕忙しいから門前払いしてやって」と当時を回想した。

「それをいまだに『りんくうパパラ』の時のこと、めっちゃ腹立ってて。なんで門前払いされなあかんねんと。泣いたわ、俺」と木下の口ぶりでまねした。

木下は17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。