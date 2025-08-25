30代独身女性2人がイケメンを探して都内をブラブラ散歩！／ブラブラ珍所
「推し」は、日常に楽しみやときめきを与えてくれる大きな存在のひとつですよね。テレビやネットで探すのもいいけれど、外に出てみれば意外な所で推しに出会えるかも!?
著者・サチコ（レズビアン）と担当編集M田（無表情）の共通点は「イケメン好き」なこと。そんな30代独女ふたりが、イケメンを探して都内をねり歩くブラブラ珍所（ブラチン）を決行することに！ 有名芸能人のイベント参加はもちろん、途中でマジ恋しちゃったり、なぜかイケメンに変身してみたり…。
やりたい放題の自由な二人を描いた『ブラブラ珍所〜イケメンに会いたくて〜』。爆笑必須のコミックエッセイ「BURACHIN」シリーズの第1弾をお届けします。
※本記事は『ブラブラ珍所〜イケメンに会いたくて〜』（竹内佐千子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
