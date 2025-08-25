今月、横浜市立中学校の校長が京急線内で女性のスカートの中を盗撮した疑いで書類送検された。また栃木県では県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、盗撮をした教員が逮捕された。6月には名古屋市と横浜市の小学校教員が女子児童を盗撮、画像などをSNSのグループチャットで共有したとして逮捕・起訴がされており、相次ぐ教育関係者の盗撮事件が波紋を呼んでいる。

【写真】悪用禁止！ペットボトル型、ミントケース型、ハンガー型…15種類のトンデモ小型カメラに震えが止まらない

「正当な理由なく、16歳未満の子どもを含む人の性的な部位、下着などをひそかに撮影することは“撮影罪”、またその画像を人に譲渡することは“提供罪”という性犯罪にあたります。暴行や痴漢に比べて、いってしまえば“軽く”みられがちな犯罪で、教育関係者や医師、公務員といった報道されやすい職業以外では、ニュースとして扱われることも少ない。しかし、昨年1年間の全国盗撮行為の検挙件数は8,323件と過去最多になっています」

先鋭化する手口。専門家は「背後の人間に注意を」と警鐘

そう教えてくれたのは、盗撮事件に詳しいアトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士。2022年7月に“性的姿態撮影等処罰法”が施行され、盗撮行為の検挙数は増えたとはいうものの、報道される事件は、氷山の一角にすぎないようだ。

「8,000件を超える事案のうち、8割がスマホなど携帯電話を使った盗撮です。“性能がよく、持っていても不自然でないカメラ”である携帯電話が手元にあるので、つい出来心で…というケースも多いのかもしれませんが、もちろん許されることではありません。被害者には一生残る傷を負わせることになります。

さらに悪質なものだと、小型カメラを使った手口もある。小型カメラにはボールペン型、腕時計型、メガネ型、文具型、ミントケース型など多種多様な形があり、もはやパッと見てカメラと認識できることはないものも。私が聞いた事案では、会社の机の下に電源タップ型のカメラを仕込み、同僚女性の下半身を隠し撮っていたケースなどもありますね」（高橋弁護士）

安全な場所はない

“小型カメラ”と検索すると、サジェストには“トイレ用”の文字が。そういった撮影機器が手軽な価格で買えてしまうことにも問題がある、と高橋弁護士。だが実際に、トイレにねじ型やフック型が仕掛けられ、更衣室にさりげなくペン型カメラが置かれ、子どもの着替え用教室の机に消しゴム型がそっと仕込まれていたとしたら…。

「小学生の娘を持つ友人には“もはや安全な場所はどこにもない”と言っています。電車に乗っていたって、足の間に小型カメラ入りの靴を差し込まれたら、すぐに下着を撮られるでしょう。コンビニでレジに並ぶ際、足元に置かれたかごの中からスマホで狙ったケースもありました。スカートの下には必ずショートパンツを履くなど、なるべく自衛するよう伝えました」（同）

もはや街じゅういたるところが危険地帯。なかでも、とくに危険な場所はどこか。防犯警備などを行う総合探偵社『SOSジャパン』福岡支部の私服保安員、嘉村公貴さんに話を聞いた。

「県内の大型商業施設で保安員を9年ほど経験し、動きと雰囲気で“盗撮犯”が察知できるようになりました。土日に1人でショッピングモールなどをぶらついている男性はもう“5人に1人が盗撮犯”といっても過言ではないほど、盗撮は万引きよりずっと件数が多い。もっとも頻発する場所はエスカレーターです」

駅などのエスカレーターに注意喚起のポスターが貼られているのを見かけた人も多いだろう。

「多くの盗撮犯はスマホのカメラを動画撮影モードにして、前に立つ女性のスカートの中に差し入れて撮影をします。お尻や足をアップで狙う場合もありますが、狙いの大半はスカートの中。以前、捕まえた犯人に“しかるべき相手にお金を払って見せてもらえばいいのではないか”と聞いたところ、“そういうことではなく、スリルが大事だから”と言っていた。行為そのものを楽しんでいるのだという印象を受けました」（嘉村さん、以下同）

あの人気サンダルにも

そして、先に触れた小型カメラを使った手口もある。

「カバンに小型カメラを仕込んでいたり、靴に穴をあけてカメラを爪先に隠したりします。一部のサンダルなどはそもそもデザインで穴が開いていますから、よく使われていますね」

穴あきサンダルは、人気が再燃しており履いている人も多いが…。

「よくよく見るとレンズが見えるので、そこを確かめて確保します。携帯やカメラは画像を消されないよう、すぐに証拠として取り上げています。そもそも進行方向から急に身をひるがえして女性の後を追うなど不審な挙動が見られたら、すぐに目をつけて近くに移動、監視するようにしています」

他にも危険な場所が多数、存在する。

「通路が狭く、商品がびっしり陳列されているお店は注意してください。例えば100円ショップ、本屋、雑貨店、ディスカウントストアといったお店ですね。最近では、カプセルトイ専門店なども危ない。女性がしゃがみこんで商品を見る際に開脚したところを狙われる。棚の向こう側や陳列物の下の隙間からスマホを差し込んで撮影するやり口がとても多いです。盗撮は犯人を確保するだけでなく、被害者の女性も同時に声をかけて事情を聞かなくてはならないので、保安員が1人の場合、棚を挟んだ犯行は厄介ですね」

女性に気をつけてほしい点として…。

「盗撮犯というものへの先入観です。いわゆる“キモオタ”的ビジュアルの人ばかりではありません。例えば雑貨店のコスメコーナーにさわやかなイケメンがいたらどうでしょう。“美容男子かな”と気に留めないでいたら、狭い通路のすれ違いざまにスカートの中を撮られる場合だってあります。

狭い通路をすれ違う際や、エレベーターに乗る際には壁にお尻をつける。エスカレーターは横を向いて乗る。常に後ろの人を警戒する。カップルの場合は歩く時でも階段でも、必ず男性が後ろに来るようにする。常に危機意識をもつことで、だいぶ被害が減らせると思います。最近では販売を目的とした女性の盗撮犯もいるそう。性別を問わず、後ろに立つ人には注意してくださいね」

狙われやすいのは“1人でゆっくりと歩く女性”、また“制服姿の女子中高生”だそう。盗撮事件がこれだけ蔓延する異常な時代、残念ながら危機意識を持って自衛するほかない。

デイリー新潮編集部