空き家も新築住宅も増え続ける異常

いま私たちがいろいろな分野で平穏を享受しているのは、「嵐の前の静けさ」に染まり、来るべき轟音に気づいていないだけなのではないか。そんな気がしてくる。

たとえば、新築分譲マンションの供給数。不動産経済研究所の調べでは、2024年の発売戸数は首都圏で2万3,003戸、全国で5万9,467戸だった。それぞれ14.4％、8.6％減少し、全国では4年ぶりに6万戸を割ったというが、むしろ、いまもそれほど多くのマンションが建ち続けていることに驚かされる。

というのも、一方で空き家が増え続けているからだ。総務省が昨年9月に公表した2023年住宅・土地統計調査（確報集計）によると、全国の空き家は900万2,000戸に達した。30年前の1993年の2倍に達し、総住宅数に占める割合、つまり空き家率は13.8％を記録。空き家の数は過去最多になり、空き家率は最高を更新したという。

空き家は過去最多を更新、それなのに…

空き家が増えれば周囲の住環境は悪化する。治安が悪くなるのはもちろん、近隣の住民の不安や不快感が増し、倒壊による危険性も生じる。だから、空き家を再生したり、新しい住居に生まれ変わらせたりすることが重要で、ディベロッパーなども巻き込みながら、空き家が増えた地域の再生を図っていくことが必要なはずだ。そうしなければ、地域が崩壊していく。

ところが、現実にはマンションをはじめ新しい住宅が供給され続けている。現在、土地代も建物の建設費も高騰し、たとえば東京では、後者は10年前にくらべて30数％上昇している。供給数が減ったといっても、コスト高のなか、これだけのマンションが供給されている事実には驚かされる。

ただでさえ、記録的に空き家が増えているのに、大量の新築住宅が供給され続けるという状況は異常に見えるが、予想を超えて進む少子高齢化と、今後の人口減少社会を見据えたとき、さらに恐ろしく感じられる。

日本の人口は20年以内に1億人を割る

総務省が8月6日に発表した今年1月1日時点の人口動態調査によると、日本人の人口は1億2,065万3,227人で、前年より90万8,574人減少。これは要するに、死亡者数が出生数を上回った数である。減少率は0.75％で、減少数、減少率とも1968年に調査を開始してから最大だった。

それも当然で、厚生労働省によれば、2024年の国内の出生数は68万6,061人で、前年より4万1,227人減少。1899年に統計を取りはじめて以来、初の70万人割れだった。初めて100万人を割ったのが2016年で、それからわずか8年でさらに3割も減ったのだ。日本人の出生数がもっとも多かったのは、第1次ベビーブームだった1949年の269万人超で、その4分の1近くまで減少したことになる。

日本人の出生数が68万人台になるのは、内閣府の国立社会保障・人口問題研究所が一昨年に発表したばかりの将来予測で、2039年とされていた。想定より15年も早いのは、少子化が想像を絶するスピードで進んでいることの証左である。

今年、第1次ベビーブームに生まれた団塊の世代が全員75歳を超えた。社会の高齢化が一段と進んで、医療や介護の需要に供給が追いつかないことが懸念され、「2025年問題」と呼ばれている。さらに今後、この世代で鬼籍に入る人が増えると、人口減少率はさらに高まる。国立社会保障・人口問題研究所は、日本の総人口は2056年に1億人を割ると予測しているが、ここは上記の予測も大きく外しており、かなり甘いのではないか。人口減少対策総合研究所の河合雅司理事長は、2043年に1億人を割ると試算する。

しかも恐ろしいのは、出生数がピーク時の4分の1なのだから当然だが、人口の絶対数が減ると同時に、社会の担い手の数も確実に減るということである。

高速道路も新幹線も利用者は減る一方なのに

これほど急速に人口が減るのだから、空き家の増え方も勢いを増す。むろん、いま建て続けているマンションも、不人気の物件は空き家率が増すはずで、よほど危機意識をもって対策しないかぎり、避けられないのは全国各地のスラム化である。

住宅だけではない。たとえば、国は高規格幹線道路網1万4,000キロ（高速自動車国道1万1,520キロと一般国道自動車専用道路2,480キロ）の整備を進めている。全国高速道路建設協議会の調べでは、今年7月25日現在、1万2,319キロが完成しているが、逆にいえば1,700キロ近くは今後も建設し続けるということだ。

あるいは新幹線。「整備計画路線」のうち、現在、建設中なのが北海道の新函館北斗〜札幌間で、九州・長崎ルートの新鳥栖〜武雄温泉間と、北陸の敦賀〜新大阪間が未着工となっている。はたして着工すべきなのか。だが、四国や山陰、東九州など「基本計画路線」をかかえる地域は、「地方創生のためには新幹線が必要だ」などと主張し、「基本計画」から「整備計画」へと格上げするように働きかけている。

本当に必要なのか。また、新幹線の建設が「地方創生」につながるのか。

上述したとおり、少子高齢化と人口減少は、予想を超える速度で進んでいる。仮に日本の総人口が十数年後に1億人を割り込み、しかも高齢化率が高くて、社会の担い手の割合が小さくなったとき、高速道路にせよ、新幹線にせよ、リニア中央新幹線にせよ、必要とされるのだろうか。人口減社会を想定せずに整備してきたそれらを、維持できるのだろうか。

国土の脆弱化につながるだけ

人口が減り、それ以上に社会の担い手が減る以上、現在にくらべて利用者が減少するのは避けられない。すでに整備されている道路や鉄道の利用者が減るなかで、さらに建設し続ければどうなるか。増え続ける空き家は放置して、新築マンションを建て続けるのと同じ結果が待っているはずである。

しかも、社会の担い手がピーク時の4分の1しかいないような社会で、膨大な道路網や鉄道網の維持管理費を、いったいだれに負担させるつもりなのだろうか。

日本は地震や津波、台風などの自然災害が多い。そこで国土交通省は、自然災害に強い国や地域をつくるとして「国土強靭化」を進めている。そこに高速道路や新幹線の整備まで含まれ、石破茂総理が掲げた「地方創生」を逆手にとり、「道路や新幹線が国土強靭化と地方創生のために欠かせない」と訴えている地方も多い。

だが、人口が減り、働き手が減り、ひいては税収が減るのが確実な将来に向けて、これ以上、道路や鉄道インフラを整備することは、将来の負担、いや、破綻につながるだけなのではないか。国土の強靭化どころか脆弱化につながるのではないか。人口減少に合わせて社会をコンパクトにつくり直してこそ、国土の強靭化につながるのではないだろうか。

すでに建設されているインフラは、維持するにしても、取り壊すにしても、膨大な費用を要する。人口急減社会、すなわち税収減社会において、それを背負っていくのは大変な困難をともなう。だから一刻も早く、社会をコンパクトにする方向に舵を切るしかない。もう新しいものは作らず、既存のものを使い、不要なものは整理する。

それこそが、人口が1億人を割る「大災害」への最大の備えになるはずである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部