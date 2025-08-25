新婚のデニス植野、女優の妻“りのちゃん”が「あきれるほど大好きです」

お笑いコンビ・デニスの植野行雄（44歳）が、8月24日に放送されたバラエティ番組「上沼・高田のクギズケ！」（読売テレビ）に出演。7月に結婚した女優・比嘉梨乃（33歳）について「あきれるほど大好きです」と語った。



7月に女優・比嘉梨乃（33歳）との結婚を発表した植野は、この日、MCの上沼恵美子から「デニスさんが結婚されました。おめでとうございます！」と振られ、結婚指輪を見せて結婚を報告。



上沼が「綺麗な女優さん。沖縄出身の。良かったですね」と話すと、植野は「もう、あきれるほど大好きです。本当に」と答え、「（妻のことを）なんて呼んでるの？」との質問には「“りのちゃん”でやらせていただいてます」とコメント。



2人の結婚写真を見ながら上沼は改めて「やっぱり女優さんは綺麗ね」とベタ褒め、植野は「大金星。大金星です。ほんとに」としみじみと語った。