今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）〜8月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）〜8月31日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、夏の疲れを感じやすいかも。たくさん予定を詰め込まず、できることを少しずつこなすくらいの気持ちでいると◎ 1人で過ごせる時間を作り、リラックスするのも大事なようです。恋愛は、家庭的なことに縁がありそう。相手の両親に会う場合は、丁寧な挨拶を。自宅でまったりデートもおすすめです。
★ワンポイントアドバイス★
スマホを触る時間を減らして、読書や音楽鑑賞が良いかも。心が元気になったら活発に動いてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
