¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnime NYC¡×³«ºÅ 14Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ë ¡Ö¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡×¥Õ¥¡¥ó¤â½¸·ë
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢14Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnime NYC¡×¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤Ë¤ÏTBS¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢200¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈÓÌî¿µÌé´ÆÆÄ¤È¿ÜÆ£¹§ÂÀÏº¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤«¤éË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ë¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤³¤È¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸«»Ï¤á¤¿¡¢´°Á´¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1000¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢4Æü´Ö¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë14Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£