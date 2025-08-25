“令和のグラビアクイーン”田中美久、水着で最強プロポーション全開「最高すぎる」「とんでもない」
元HKT48・田中美久が、25日までにインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つソロショットを披露すると、驚きの声が寄せられた。
SNSにて、水着姿など美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回インスタグラムでは、黄色の水着姿を動画で公開。本人は「笑ったら腹筋に力入るの何でだろ、よく見たら笑った時おなかぐってなってて笑った」と感想をつづっている。ファンからは「スタイル抜群」「最高すぎる」「とんでもない」などのコメントが多数寄せられた。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）、エックス（@miku_monmon3939）
