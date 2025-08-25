『べらぼう』“治済”生田斗真、市中でも暗躍 騒動あおる手法が怖い「まさか」「もはやホラー」
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第32回「新之助の義」が24日に放送され、騒動をあおる治済（生田斗真）の姿が描かれると、ネット上には「まさか」「そこまでするんか！」「怖い。もはやホラー」といった声が集まった。
【写真】丈右衛門だった男（矢野聖人）も暗躍
御三家は新たな老中に定信（井上祐貴）を推挙する意見書を出すが、田沼派の水野忠友（小松和重）や松平康福（相島一之）は謹慎を続ける意次（渡辺謙）の復帰に奔走。意次は再び登城を許される。江戸城内では、意次率いる田沼派が治済（生田斗真）と権力闘争を繰り広げる。
一方、市中では折からの米不足で庶民の不満は爆発寸前。江戸市中にも“大坂で打ちこわしが始まった”という情報が舞い込む。そんな中、意次の側近・三浦（原田泰造）から協力を要請された蔦重（横浜）は、瓦版を刷って近日中に救い米が出ることをアピールする。
ところが、救い米が出ると言われた日を迎えても米は届かず…。奉行所に詰めかけた大勢の庶民が役人を前にして殺気立っている。役人は「明日まで待ってくれ！」と声を上げながら、詰め寄る庶民を抑える。すると群集の中から「米がなければ犬を食え!?」と激怒する男の声が聞こえる。みすぼらしい身なりの男の言葉に反応した別の男が「まことかぁ!?」と怒りながら役人にくってかかる。役人は必死に発言を否定するものの、騒動はさらにエスカレートしていくのだった。
治済自らみすぼらしい身なりの男に変装し、源内（安田顕）や意知（宮沢氷魚）の死の裏で暗躍した丈右衛門だった男（矢野聖人）と結託して騒動をあおる姿が描かれると、ネット上には「治済、まさかの本人があおりに来た」「治済と丈右衛門、直接タッグ組んだな…（イヤなタッグ）」「そこまでするんか！マジで恐ろしい」「現場に治済いるのがいちばん怖い。もはやホラー」などの反響が寄せられていた。
