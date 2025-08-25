縦も横も、思いのままに整える美しさ【山崎実業】のペン立てがAmazonに登場中‼
シンプルな佇まいが、デスクを引き締める【山崎実業】のペン立てがAmazonに登場!
山崎実業のペン立ては、縦にも横にも使える設計のアイテムだ。DMや定規などの細長いアイテムも立てられ、整理の幅が広がる。
高さ20センチメートルのスリムなフォルムは、狭いスペースでも収まりよく、ブラックの粉体塗装がほどよく空間を引き締める。
本体素材にはスチールを使用し、安定感と耐久性を兼ね備えた設計。付属の緩衝材がペンやツールをやさしく受け止め、静かで美しい収納環境を保てる。
デスクまわりのスタイルにこだわる人にこそおすすめの、ミニマルながら頼れる存在。機能と質感を両立した一品だ。
