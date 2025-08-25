リッター27km走れる！ スズキ「“新”軽セダン」発売！ 丸目レトロなライトにきらめくグリル新採用！ スポーティな「SS風カスタム」も可能な「最新ラパン」何が変わった？

丸目レトロなライトにきらめくグリル新採用！

スズキは、人気軽自動車「アルト ラパン」および「アルト ラパンLC」に一部仕様変更を施し、2025年8月25日に発売しました。

今回の改良ではデザインと機能性が一層進化し、ユーザーのニーズに応える魅力的なアップデートが施されています。

一体どのような「軽セダン」になったのでしょうか。

「最新ラパン」フロントグリルが変わった！

初代ラパンは2002年に登場。スズキの主力モデル「アルト」をベースとして開発されました。

四角いフォルムがもたらす広々とした室内空間と、レトロな雰囲気を漂わせるデザインを採用。これが、特に女性やシニア層から新たな軽自動車の選択肢として支持を獲得することに成功しています。

2015年に登場した現行の3代目は、「まる しかくい」をテーマにした丸みを帯びたデザインや、愛らしい丸目のヘッドライトが特徴。女性ユーザーの声が細部にまで反映されています。

内装も機能性とデザイン性を高い次元で両立させており、こうした丁寧な作り込みが、ラパンを軽自動車市場で特別な一台へと押し上げています。

そして今回の仕様変更では、新たにR06D型エンジンとマイルドハイブリッドシステムを搭載。これまで以上に軽快な走りと、27.3km／L（WLTCモード）という優れた燃費性能を両立させました。

外観では、フロントグリルとバンパーのデザインを一新。ラパンでは、新しくホットスタンプグリルという、キラキラ光るようなグリルを採用し、ラパンならではの愛らしい世界観を守りつつ、モダンなトレンドを取り入れたスタイリッシュな印象に仕上げられています。

また、ラパンLCは、フロントに「Lapin」の文字エンブレムを初採用したほか、リアのエンブレムのカラーをキャメル色に変更しました。

ボディカラーには、若い女性に人気の「ルーセントベージュパールメタリック」と、爽やかな「フォギーブルーパールメタリック」の2色が新たに加わり、ラパンは全11色、ラパンLCは全12色という豊富なバリエーション展開となりました。

内装もより上質な空間へと進化しています。ラパンでは、「HYBRID X」のシート表皮やドアトリムのカラーをライトブルーとモカブラウンに変更し、ボディカラーと調和させたほか、インパネガーニッシュをサンセットアイボリー、インパネオーナメントをブラウン木目調とすることで、温かみのある心地よい室内を演出しています。

ラパンLCはシート色をアッシュブラウンに変更しつつ、HYBRID Xのインパネガーニッシュ色をレザー調キャメルに、インパネオーナメント色をブラックヘリンボーン柄に変更しました。

安全装備も拡充され、単眼カメラとミリ波レーダーを装備。衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や車線逸脱抑制機能に加え、信号の切り替わりを通知する「発進お知らせ機能」が標準装備となりました。

また、現代のライフスタイルに合わせて、スズキ初となる急速充電対応のUSB電源ソケット（Type-C）を2個採用。車両の状態確認や遠隔操作が可能なコネクテッドサービス「スズキコネクト」にも対応し、利便性が飛躍的に向上しています。

ラパンの一部改良モデルの価格（消費税込）は151万4700円から186万8900円です。

女性比率が9割というラパンですが、今回、男性でも選びたくなるような純正アクセサリーがラインナップされました。

今回の仕様変更において特に目を引くのが、スポーティなカスタマイズを可能にする「Black Sports Style（ブラックスポーツスタイル）」です。

このスタイルでは、従来から設定のあったブラック塗装のホイール、ヘッドランプ周りのリング、グリル、ドアハンドルに加え、新たにデカール類を設定。ラパンをより一層スポーティな一台に仕上げることが可能になります。

ボンネット用のフードデカールは、2本の太いブラックストライプに細いレッドラインが添えられたデザインで、サイドデカールも同様の意匠を基調としつつ、チェッカーフラッグ模様と赤い「Lapin」の文字がアクセントとしてあしらわれています。

Black Sports Styleのレーシングカーのような雰囲気は、初代ラパンにラインナップされていたターボ仕様のスポーツモデル「SS」を思い起こさせます。「Black Sports Style（SS）」という名称からも、かつての人気モデルへのオマージュが感じられます。

スズキの担当者は、「Black Sports Styleは、男性にも魅力的に映るようなクールなデザインを目指しました」とコメントしており、Black Sports Styleは標準のラパンとラパンLCのどちらのモデルにも適用できますが、特に推奨されているのはラパンLCとの組み合わせとのこと。

レトロな趣があり、フロントグリルにウサギのエンブレムがないラパンLCに装着することで、スポーティな個性がより一層際立つそうです。