女優の鈴木京香（57)が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。大ファンのロックシンガーについて「スターってこういう方のことを言うんだなあと思いましたね」としみじみと語った。

そのロックシンガーは矢沢永吉（75）。鈴木は矢沢に向けて「僭越ながら、初めまして。鈴木京香です」と緊張気味にあいさつ。以前、同番組に出演した時にも「矢沢愛」を熱く語った鈴木。

この日は自身の持っている「矢沢グッズ」も披露。「E.YAZAWA」の文字の入ったTシャツは「ジムで頑張る時にいつも着ているんです」と語った。また、ライブ・グッズのタオルや、矢沢の顔がプリントされたビーチタオルも披露した。

ライブには、矢沢のトレードマークでもある白いパンツにハットで参加すると明かし、タオルは「私も投げました。すごく楽しいし、皆と一体になったあの気持ち、高揚感というのはいいものですね。大勢で一緒に盛り上がれる、なんかすごく楽しかった」と笑顔で語った。

また、「矢沢さんの曲や言葉に励まされて、力をもらって、生活している、人生を歩んでいる方ばかりだなあと思うし、人生の生きる糧になっているんだなあ、スターってこういう方のことをいうんだなあと思いましたね」と語った。

さらに鈴木は矢沢がライブで見せるマイク・パフォーマンスについて「矢沢さんがやると、本当にマイクスタンドの動きがきれいで、コードがあるマイクの時にはそのコードが流れ星みたいな軌跡。本当にきれいで。その完成された美しさににみんな感動しちゃうと思うんですけど」と言い「だから、練習するんでしょうか？やっぱり」と質問。

矢沢は「ちょっとやります」と言い、ツアーとツアーの間隔が開いた時に「ちょっとどうだっけ、コツは？と何回か。戻すためにやってます」練習すると語った。MCの予備校講師でタレントの林修から「ご自宅でですか？」と聞かれると「スタジオで。自宅ではやらないですよ」と笑っていた。