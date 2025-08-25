¤¢¤ó¤Ñ¤ó½÷Í¥¡Öº£ÅÄÈþºù¡×¤È¡È5000Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¡ÖÄ¶¹âµé¼Ö¡×¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ÂçÃÀ¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡×¥É¥ì¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡È½Ð¼Ò¡É¤·¤¿¡ÖºÇ¾åµé¥»¥À¥ó¡×¤Ë¡Ö°Ò°µ´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤â
º£ÅÄÈþºù¡¢5000Ëü±ßÄ¶¤¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ç¤Î½Ð¼Ò»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¡¢²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÈÄ¶¹âµé¼Ö¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥É¥ì¥¹¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡Öº£ÅÄÈþºù¡ßÄ¶¹âµé¼Ö¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡¸½ºß¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÎºÊ¡¦¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ëÆ±ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢CM·ÀÌó¿ô¤Ç¤â½÷ÀÉôÌç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë½Ð±é¤·¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿1Ëç¤¬¡¢Åö»þÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼ã¼Ô¤Îµ¯¶È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂç¼êIT´ë¶È¤Î¼èÄùÌò¡¦¹õÎ¶¥¥ê¥«¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2023Ç¯7·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ò¡¼¥ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¥ê¥«ÍÍ¡É¤¬¡¢Ä¶¹âµé¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹âµé¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¡£¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥àVII¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥È¥àVII¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¸åÀÊ¤ò¹¤²¤¿EWB¡ÊExtended Wheel Base¡Ë»ÅÍÍ¤È¤ß¤é¤ì¡¢Á´Ä¹6mµé¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¡×¤¬µ±¤¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¥°¥ê¥ë¡×¤¬Æ²¡¹¤¿¤ëÉ÷³Ê¤ò±é½Ð¡£¼Ì¿¿¸åÊý¤ò¤è¤¯¤ß¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë´Ñ²»³«¤¤Î¡Ö¥³¡¼¥Á¥É¥¢¡×¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼·Ï¤ÎÆÃÃíÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤Ë¤ÏLED¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5000Ëü±ßÁ°¸å¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÃí»ÅÍÍ¤ä¥«¥¹¥¿¥àÆâÍÆ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Áí³Û¤Ï¡È²¯Ä¶¤¨¡É¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¥ê¥«ÍÍ¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¼ÒÄ¹Îá¾î¡×¡Ö°Ò°µ´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß´¶¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤è¤ê¤â¤ß¤ª¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÇØ·Ê¤¬²â¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¡£ ¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£