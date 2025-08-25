陸上男子100メートルの日本記録を持つ山縣亮太選手が24日、右脚に違和感を覚え奈良で行われた記録会を棄権。9月に東京で行われる世界選手権の参加標準記録突破を目指しましたが、叶わず。心境を語りました。

山縣選手は現在33歳、陸上男子100メートルでは9秒95の日本記録を保持しています。8月16日の福井での大会では、10秒08を記録していました。

この日、取材に応じた山縣選手は棄権の理由に関して、「ウォーミングアップをしているとき、脚に若干気持ち悪さが出てしまったので、今後のレースもあるのでここで無理するわけにいかないなというところでそういう判断をしました」と説明。

「せっかく奈良の大会運営の皆さんも、良いライバルも集まって、良い条件で走らせてもらえる。そういう機会だったので、自分も全力を出して走りたかったんですけど、まだこれからもレースが続くということを考えたときに今は無理はできないなと思いました」とコメントしました。

世界選手権の出場権利を逃したことに関しては、「自分自身も上り調子でここまでやってこれていたからこそっていうのもあるんですけど、世界選手権に出たかったという思いは強いです」と回答。

今季は東洋大の胗田大輝選手や星稜高の清水空跳選手ら若き選手も10秒00の好タイムをマーク。「自分が言うまでもなく若い世代の選手たちが活躍して、ものすごく層も厚いし勢いもある。きっと彼らがこの東京世界陸上をきっかけにまた新しい短距離の歴史を作ってくれると信じて、応援の気持ちでいきたい」とエールを送りました。

また、今後については、「今シーズンはまだ、9月の実業団や10月の国体など出たいと思っているレースはいっぱいあるので、自分自身としてはシーズンベスト、それから9秒台っていうのを今年中に出せたら良いなと思って準備します。親からもらった身体なのでしっかり頑張ります」と説明。

来年6月には34歳となるベテランは、「34歳が9秒台だしたらかっこいいなというのをモチベーションに頑張りたい。今シーズンはもうだめだと思ったところからのスタートラインで。まだ自分は走れるんだということを感じることができたシーズンなので、自分にしかできないチャレンジもあると思っているので、そこに向けて出し切りたい」と力を込めました。