清水東高サッカー部が２４日、静岡市の清水文化会館マリナートで「サッカーフォーラム」を開催した。約４００人が集まった中、ＯＢのＪ１清水・反町康治ＧＭ（６１）、元日本代表ＤＦの内田篤人氏（３７）らが登場。同校の土のグラウンドに人工芝を敷設するため、募金活動の計画が説明された。

全国高校選手権は１度、全国高校総体は４度優勝した名門。近年は私学勢に押されているが、その要因の一つと言えるのが環境面だ。県の上位校で日常的に土のグラウンドで練習するチームはほとんどない。サッカー部ＯＢを中心に、井島秀樹校長も名を連ねる「グラウンド整備事業委員会」を設立。一緒に使用する野球部の室内練習場なども含めて、１億５０００万円を目標に今月から募集を始めた。

反町氏は「けが予防や技術面でも（人工芝化は）急務ですね。すぐにでも着手してほしい」と訴えて、募金を約束。内田氏も「できるだけ協力させてもらいます。在校生や今後入ってくる人のためにも」と続いた。

募集期間は来年６月３０日まで。詳しくは公式ＨＰ（ｈｔｔｐｓ：／／ｇｒｏｕｎｄ．ｓｈｉｍｉｚｕ‐ｅａｓｔ．ｃｏｍ／）まで。