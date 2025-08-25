都道府県とその県庁所在地について教わるのは、小学校の何年生頃だっただろうか。基本的にこれはただの暗記物だから、四の五の言わずに“こういうものですよ”という感じで覚えるものだ。

で、きっとだいたいの人が気になったに違いない。県名と県庁所在地の都市名が、一致するところとしないところ。

いったいこの違いはどうしてなんですか？などとセンセイに質問をぶつけて困らせた……なんて人もいるのではなかろうか。

不一致例は実はそれほど多くない。多くはないのだが、いくつか例を挙げてみよう。たとえば北関東三県だ。茨城・栃木・群馬は県庁所在地が水戸市・宇都宮市・前橋市だ。また、大都市圏を抱く県では、神奈川県と兵庫県がそうだ。前者は横浜市、後者は神戸市が県庁所在地である。

……などと御託を並べながら地図を眺めていて気がついた。神奈川県の横浜市。ところが、その横浜市のターミナル・横浜駅のすぐ隣に「神奈川駅」があるではないか。これはいったいどういうことか。



京急線“ナゾの途中駅”「神奈川」には何がある？

横浜の中心部と神奈川という町が離れているならばまだしも、これではほとんど同じ場所。

となれば、神奈川県神奈川市が370万都市に、などという世界線もあったということなのか……。

小学生以来の難問がまたぞろ頭をもたげてきたところで、神奈川駅を訪れた。

朝のラッシュアワーでも人はわずか

横浜駅のお隣、神奈川駅は京急線の駅だ。別の駅といっても横浜駅からは1kmほどしか離れていない。

その横浜駅とて、端から端まで歩けば10分では足りないくらい広いのだから、そういう意味では神奈川駅も横浜駅の一部のようなモノ、などと言ってもいいくらいの小駅である。

とうぜん各駅停車しか停まらないし、お客の数も京急線で一番少ないという。

東海道線や京浜東北線の線路が並ぶその脇に、人がすれ違うのがやっとなくらいに細長いホームが向かい合う。朝のラッシュアワーでも、これで充分な程度しかお客がいないということなのだろう。

駅前には“大ターミナル駅・横浜”の影が…

階段を登って橋上駅舎から外に出ると、そこは青木橋の袂であった。

青木橋は第二京浜、国道1号がJR線や京急線などの線路を跨ぐ跨線橋だ。なんでも日本で初めての跨線橋なのだとか。

そのすぐ東側の青木通り交差点で第二京浜と第一京浜（国道15号）は合流し、そのまま横浜駅の前を通って西へと進んでゆく。

それだけの大動脈だから、青木橋にはクルマがひっきりなしに行ったり来たり。

橋の上から南を見れば横浜駅とその周辺の高層ビル群が間近に見えて、眼下には数え切れないほどの線路が並ぶ。

東海道線がやってきたと思ったら次は京浜東北線。はたまた京急線も端っこを。

大ターミナル・横浜の影は、神奈川駅前をも覆っている。

駅の西側には廃線跡も…

青木橋の西詰の高台には本覚寺という大きなお寺が鎮座しているのが見える。

その少し西には東急東横線が地上を走っていた時代の廃線跡。東横フラワー緑道という遊歩道として整備されている。

いずれにしても、横浜という大都市のど真ん中。神奈川駅は、やはり横浜駅の一部といっていい、そういう場所にある駅なのだ。

商店街に隠された“鎌倉以来の歴史”

そんな神奈川駅の改札の目の前には、「宮前商店街」というアーチが架かる細い道があった。「宮前」とはどういうことなのだろう。

天下の第二京浜・第一京浜の行き交う町の片隅の、宮前商店街のアーチを潜って進む。

商店街と名乗るほどにはむしろマンションのほうが目立つその通り。進んだ先には立派な鳥居が見えてくる。

洲崎大神というお社で、鎌倉時代初期に源頼朝が安房神社の分霊を祀ったことがはじまりだとか。

なかなか由緒のあるこのお社が、「宮前」の由来なのだろう。

洲崎大神の前を通り過ぎて先に進むとすぐに宮前商店街は終わりになって、上空に首都高の高架が横たわる第一京浜に出る。

第一京浜沿いの高台には幸ケ谷小学校があって、その向いからまっすぐ東に延びる道は中央市場通りという。

その名の通り、先に横浜市中央卸売市場がある道だ。貨物線も走っていて、どことなく港湾都市の武骨さを感じさせるエリアだ。

川を渡って北に進むと、ガラリと風景が変わり…

そこから滝の川という小さな川を渡って北に進むと、そこは住宅密集地。小さな住宅がギッシリとひしめいている。

川に沿って第一京浜に戻り、またそれも渡って進むとこちらも住宅密集地。第一京浜の東側とは少し違う雰囲気を持ちつつも、どちらも国道や首都高の喧噪とは無縁の静けさが勝つエリアだ。

第一京浜と京急線の線路の間の一角はアップダウンが多い坂の町。丘の上が切り開かれて住宅地になっていると言い換えてもいいだろう。

この町に神社仏閣が目立つワケ

そんな町の中にはいくつものお寺が境内を構えている。神奈川駅近くの洲崎大神や青木橋の向こうの本覚寺を含めれば、この一帯は神社仏閣が目立つ静かな住宅地。

その中をぶち抜くようにして、国道や首都高が通っている、というわけだ。

そして神社仏閣の多さは、その地域の歴史の深さのメルクマールでもある。そう、神奈川という町は、横浜などとは比べものにならないほどの歴史を抱え込んでいる町なのだ。

神奈川は古くから湾に面する小さな港町として成立していたという。

ただ、本格的にひとつの町として発展したのは江戸時代になってから。東海道の3番目の宿場町になったのだ。

神奈川が横浜よりも栄えていた頃

旧東海道はちょうど現在の第一京浜から宮前商店街を経て、神奈川駅前を横切って西へと続く。その昔、現在の横浜駅前一帯は海だった。

鉄道は半ば強引に海の上を横切って通ったが、旧東海道はそうもいかず、海を避けるように西へ迂回していたのだ。

神奈川宿は滝の川を渡る滝の橋付近にふたつの本陣が置かれ、さらに隣接する神奈川湊によって陸海連絡の要衝として発展した。

さらに幕末には歴史の表舞台に登場する。日米修好通商条約によって、神奈川が開港地のひとつに指定されたのだ。

それを受けて列強は神奈川に領事館を置いている。といっても新たに領事館を建てたわけではなく、近隣のお寺を間借りした。

たとえば、青木橋西詰の本覚寺はアメリカ領事館。境内からは神奈川の町が見下ろせる、まさしく一等地であった。そんな場所を確保するあたり、アメリカはいつだってアメリカなのだ。

ただ、古くからの宿場町で日本人の往来が盛んな神奈川に外国人が集まると、不測の事態が生じないとも限らない。そこで、実際の開港地に選ばれたのは現在の横浜駅一帯、海を挟んだ南側の寒村だった。

それが「横浜村」である。

すべてを決定づけた横浜開港

以後、横浜は国際貿易港として目覚ましい発展をみせる。

一方で、旧宿場町の神奈川はすっかり横浜の脇役という立場に甘んじることになる。横浜と神奈川の関係は、開港地がどこになるかという点において、すべてが決定づけられたのである。

とはいえ、明治に入ってすぐに神奈川の地位が急落したわけではない。すぐには神奈川と横浜を隔てる海が埋め立てられることもなく、いわば港湾都市・横浜と旧宿場町・神奈川が海を隔てて向かい合う状態が続いていた。

そういう事情があったからなのか、1872年に鉄道が開業すると神奈川駅が設けられている。

その場所はホテルメッツなどがあるあたり。青木橋から見て少し南側だ。この時点ではまだ横浜駅は現在地にはなく、桜木町駅が横浜駅を名乗っている。

横浜駅と神奈川駅というふたつのターミナルが、新旧ふたつの町にあったのだ。

さらに1905年には京急線、1926年には東急線が開業して神奈川駅を設け、一時的にせよ横浜方面の終着駅になっている。

東海道線の神奈川駅は1928年に現在の横浜駅に吸収される形で廃止されてしまったから、3つの神奈川駅が鼎立していたのはわずか2年。

旧宿場町の神奈川が、横浜とはある意味独立した形で存在した、最後の時代だったのかもしれない。

旧宿場町がたどった“その後の運命”

結局、東海道線の神奈川駅に続いて東急線神奈川駅も1950年に廃止されてしまう。横浜駅まで目と鼻の先なのだから、わざわざ駅を置いておく必然性に乏しいということだろう。

そうしてただひとつ、京急線の神奈川駅だけがいまに残っているのである。

近代以降の横浜は、国際港を抱える港湾都市として発展した。だから、そこにあって旧宿場町という存在に過ぎない神奈川が横浜に飲み込まれてゆくのもムリない話だ。

とはいえ、開港前には寒村だった横浜にしてみれば、宿場町の繁栄を謳歌していた神奈川を抜き去り飲み込んだ、いわば主従逆転、下剋上。神奈川の一部が横浜だったのに、いつしか横浜の一部が神奈川になってしまった。

それでも、いまも神奈川駅のすぐ近くには宿場町の面影がかろうじて残っている。それは、完全には“横浜”に飲み込まれなかった、古き宿場町の誇りとでもいうべきか。

ちなみに、同じように主従が逆転してしまったのが、兵庫県の神戸市だ。もとは兵庫が中心で、でも神戸が開港して立場が入れ替わり……。このお話は、今度兵庫駅を訪れた時にでもするとしよう。

