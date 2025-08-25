温度センサー大手・芝浦電子をめぐる、台湾電子部品大手・ヤゲオと精密部品大手のミネベアミツミの買収戦。8月21日には、ヤゲオがTOBの買付価格を引き上げるなど長期化している。両社の争いを報じた文藝春秋の記事から、ヤゲオのピエール・チェン会長が語った「TOBを行った背景」を一部紹介する。

【画像】ヤゲオの「ライバル」と目されるミネベアミツミの貝沼由久会長CEO

◆◆◆

握手にも応じなかった

機は熟した、とチェン会長は考えていた。この4年で日本の上場企業のガバナンス（企業統治）改革が政府主導で進み、株主価値が重視されるようになった。昨夏、カナダのアリマンタシォン・クシュタールがセブン＆アイ・ホールディングスに買収提案したことにも背を押された。そして事は、経済産業省が23年夏に発表した「企業買収における行動指針」に忠実に沿って進められた。



ヤゲオのピエール・チェン会長（撮影：穐吉洋子）

当初は対話を拒むばかりの芝浦電子だったが、年末にヤゲオから全株取得の買収提案が届くと反応が一変した。経産省の指針はこう定めているのだ。「経営陣又は取締役は、経営支配権を取得する旨の買収提案を受領した場合には、速やかに取締役会に付議又は報告することが原則となる」。ヤゲオは、具体的な買収提案を出せば芝浦電子も真剣に面談に応じ、友好的買収の道が開けると期待した。

狙い通り、標的は反応した。だがその「方向」は期待とは違った。芝浦電子はヤゲオに対し、面談には秘密保持契約（NDA）の締結を求めた。NDA案には「6月末までTOBを行わない」という条項があり、ヤゲオはそれを拒否した。並行して芝浦電子はミネベアミツミとの協議を進めていた。野村がミネベアミツミにホワイトナイトを打診したのは1月17日だったが、その翌々週には貝沼会長と芝浦電子の経営陣が一緒に、東南アジアのそれぞれの工場を2泊3日の日程で訪問している。

「私たちが芝浦電子と面談できたのは4月2日の1日だけ、それもわずか3時間です。その時にはミネベアミツミはすでに工場を訪問し、買収価格の交渉まで始めていました。それを後になって開示資料で知り、NDAの奇妙な条項を思い出し、当社との面談はアリバイ作りだったのだと思いました。『ヤゲオには確かに会った。提案を聞いた。だが当社とはシナジーがない』と株主に言う。そのためだけの面談です」

3時間の面談で両社が議論した内容はNDAの対象であり、詳らかではない。ただ関係者によると「芝浦電子の葛西晃社長はチェン会長に名刺を渡さず、握手にも応じなかった」というから、かなり冷え冷えした空気だったようだ。

チェン会長は「ここまでの対応には、率直に言って失望しました」と吐露する。失望――これが今、チェン会長が日本に抱く本音だろう。

チェン会長と日本の関係

インタビューの最中でチェン会長がおもむろに、「どこで中文を覚えたのか」と筆者に問うた場面があった。北京留学で、と答えるとチェン会長はこうつぶやいた。「ならばあなたは、台湾人が中国人とは違うと知っているでしょう。日本の善良な道徳観と中華の儒教思想の伝統が一体になったのが台湾人なのです」

チェン会長は古都、台南の出身である。家系図では約200年前まで辿れるが、始祖が中国のどこから来たかは分からない。それほど台湾に深く根ざした本省人だ。祖父は植民地時代に日本の小学校で校長を務めた名士で、両親は家の中では日本語で話していた。自身は日本語を話さないが、起業間もなく日本の商社が設備と資金を全面支援してくれたことを懐かしげに語った。そして芝浦電子についてこう言った。

「芝浦電子の株価はずっと、3000円前後で推移していました。それを大きく上回る価格を私たちが付けたのは、芝浦電子の潜在的な可能性を見抜いていたから。ヤゲオ以外は誰もこの会社の価値を正しく評価していなかったのです。だから敬意を持って、他国の首相に謁見を求めるように低姿勢で、提案を聞いてほしいと懇願してきたのです」

思い入れの深い日本で見出した優良企業。丁重に買収に挑んだが、再三提案を無視され、機会を平等に与えられず、「招待状を持っていない」と扉を閉ざされている。なぜ芝浦電子は頑なにヤゲオを拒むのか。書面で質問したが、「回答を差し控える」（広報事務局）とのことだった。

※本記事の全文（約11000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（杉本りうこ「日台ガチンコ対決 買収王vs買収王」）。この記事では下記の内容をお読みいただけます。

・初のホワイトナイト

・ヤゲオには「招待状がない」

・最高にイカツい布陣

・握手にも応じなかった

・カギを握るのは経産省の承認

・どんな買収なら認められるのか

・「TSMCを差し出したのに」

・対日投資は北朝鮮以下

・「もっと投資していい」

・社長はエコノミー席

・2人の買収王が手を組む日

（杉本 りうこ／文藝春秋 2025年7月号）