◆イースタンリーグ 日本ハム３−４巨人（２４日・鎌ケ谷）

日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２４日、イースタン・巨人戦（鎌ケ谷）の６番手で登板し１回１安打１奪三振、わずか７球で無失点に抑え、２軍降格後は３試合連続無失点とした。「力みが取れて状態はすごくいい。自分の頭の中のイメージと体の動き、結果がマッチしてきている」と手応えを口にした。

今季は２４登板で１勝１敗１１ホールドで防御率１・７２をマークするも、８月１日に今季初の抹消となった。新庄監督からは、「ストライクを取ってほしい。宮西くんなら真っすぐのキレを取り戻してくれると思うんで。もともとランニングもめちゃくちゃする選手なんで、そこは心配してない」と再調整を命じられていた。

降格後は、「ファームはトレーニングする場所」と言い聞かせ、登板日でもポール間走を行うなど、もう一度土台から鍛え直した。この日の最速は１３９キロをマークし、チェンジアップで空振り三振も奪った。「体のキレも普通のレベルには戻ってきている」。チームはこの日、首位ソフトバンクにサヨナラ勝ちしてゲーム差０・５に迫った。レジェンド左腕の復活は確実に近づいている。

（川上 晴輝）