プロ野球セ・リーグは24日、各地で3試合が行われました。

首位阪神はヤクルトに13安打8得点で快勝。3回に下位打線で好機をつくり、2番の中野拓夢選手のタイムリーで先制。4回には佐藤輝明選手の32号でリードを広げます。その後3-1の8回には、坂本誠志郎選手のタイムリー二塁打や森下翔太選手の3点タイムリー二塁打など、一挙5得点で突き放しました。投げては才木浩人投手が8回途中1失点でハーラートップ12勝目を飾っています。敗れたヤクルトは村上宗隆選手が10号を放ち、7年連続2桁本塁打を記録しました。

DeNAは巨人を下し、連敗を3でストップ。初回に宮粼敏郎選手のタイムリーで先制すると、4回には筒香嘉智選手の8号ソロ、5回には宮粼選手の6号2ランでリードを広げます。投げてはドラフト1位ルーキーの竹田祐投手が6回1失点の好投で今季2勝目を飾りました。敗れた巨人は赤星優志投手が5回4失点で9敗目です。

広島は相手のミスを見逃さず、中日に勝利。3回に相手の失策で出たランナーを生かし、前川誠太選手のタイムリーで先制。さらにモンテロ選手の2点タイムリー二塁打や末包昇大選手の11号2ランなどで、金丸夢斗投手から一挙5得点。援護を受けた先発の常廣羽也斗投手は6回途中3失点で今季初先発で今季1勝目です。敗れた中日はブライト健太選手の3号3ランなどで1点差までつめますが、反撃及びませんでした。

阪神は優勝マジックを2つ減らし、「16」へ。広島は、前日中日に抜かれ5位転落となりましたが、1日で4位浮上となりました。

▽8月24日セ・リーグ結果

◆阪神 8-1 ヤクルト

勝利投手【阪神】才木浩人(12勝5敗)

敗戦投手【ヤクルト】奥川恭伸(4勝6敗)

本塁打【阪神】佐藤輝明32号【ヤクルト】村上宗隆10号

◆DeNA 4-2 巨人

勝利投手【DeNA】竹田祐(2勝0敗)

敗戦投手【巨人】赤星優志(6勝9敗)

セーブ【DeNA】入江大生(3勝2敗20S)

本塁打【DeNA】筒香嘉智8号、宮粼敏郎6号【巨人】リチャード8号

◆広島 5-4 中日勝利投手【広島】常廣羽也斗(1勝0敗)敗戦投手【中日】金丸夢斗(1勝5敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝3敗8S)本塁打【広島】末包昇大11号【中日】ブライト健太3号