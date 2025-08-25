◆パ・リーグ 日本ハム１ｘ―０ソフトバンク＝延長１０回＝（２４日・エスコンフィールド）

日本ハムは２４日、ソフトバンク戦（エスコン）にサヨナラ勝ちし同一カード３連勝。貯金を今季最多の２６とし、首位ソフトバンクに０・５差と迫った。延長１０回に登板した上原健太投手（３１）は走者を許しながらも無失点で乗り切り、サヨナラ勝ちで今季３勝目を挙げた。天王山と言われた３連戦に３連投し、２勝１ホールド。今季１６戦連続無失点の左腕が、ブルペンを支えている。

腹をくくって、上原は左腕を振った。延長１０回２死一、二塁、近藤を申告敬遠して迎えた山川に対し、初球のフォークで三ゴロに仕留めた。「運だと思います。ど真ん中にあまり落ちないフォークを投げて、引っかけてサードゴロ。今日の勝ちを（先発の伊藤）大海に譲りたい」と穏やかな笑みで振り返った。

天王山で大仕事を果たした。初戦は７回に登板し２勝目を挙げると、第２戦は８回２死満塁のピンチでマウンドに上がり三振斬り。第３戦は３勝目を挙げ、この３連戦で２勝１ホールド。３連投に「心の準備はしてました。ただ本当に状態は良くなかった」。それでも無失点で切り抜け、連続無失点を１６試合に伸ばした。

春先には思ってもみなかった状況だ。今季初昇格は７月。徐々に新庄監督の信頼をつかむと、今や勝ちパターンの中心となっている。「１軍に上がるつもりでずっとやってた。でもさすがに、ここまではちょっと予想してなかった」。優勝争いの中で、自分の想像すら超える活躍を続けている。

新庄監督も「どうした上原くん？ モーレ（レイエス）同様、ゾーン入ってるね。３連投目で、上原くんなら３連投させた方がいいぐらいの性格。気持ちが強いから。でもしびれますよね」と絶賛。守護神・柳川がリフレッシュのため登録を抹消される中、その左腕にチームの浮沈が懸かっている。

（山口 泰史）