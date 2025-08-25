ちょっと憂鬱な月曜日はぺたんこシューズ&両手があくリュック&さらっと着られるワンピースの楽ちんコンビで出勤。なんのストレスも受けたくない！ そんなときにおすすめのタッグです。8月25日(月)のおすすめコーデをご紹介します。

小物を黒で統一してワンピを引き締めて

出典: 美人百花.com

フェミニンコーデから浮きやすいリュックはワンピの色柄を拾って、リンクさせればなじみよし♪ シャツ素材のストライプワンピでオフィス向きのきちんと感をキープするのもポイントです。

ワンピース￥19,800/ストロベリーフィールズ(シュガー・マトリックス) ピアス￥18,700/バルブス(ズットホリック) リュック￥14,300/& シュエット(& シュエットギャラリー池袋サンシャインシティアルパ店) パンプス￥40,700/ヒューン(クルーズ ショールーム)

掲載：美人百花2025年6月号「フェミニン派も『リュック通勤』急増中！」

撮影/西崎博哉(MOUSTACHE) スタイリング/井関かおり ヘアメイク/相場清志(eif) モデル/宮本茉由 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部