芦田愛菜、“変わってる”と言われること「変わったもの好きというか…」

女優の芦田愛菜（21歳）が、8月25日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「変わってるね」と言われることについて語った。



芦田はこの日、映画「俺ではない炎上」（9月26日公開）の宣伝を兼ねて、阿部寛、藤原大祐と共に番組のインタビューに対応。



普段から「変と言われる」という阿部と藤原に対し、芦田は「変わったもの好きというか、目がギョロッとした感じの雑貨が好きだったりとか、“黄色”“水色”“紫”ドン！みたいな色合わせが好きだったりとかするんです。そういうところは『変わってるね』って言われることあります」と語った。