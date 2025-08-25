ÉDIFICE×IÉNA×Herringboneが仕立てるWAVE PROPHECY LSで唯一無二のハイテクソールを日常に

セレクトショップ・ÉDIFICE（エディフィス）とIÉNA（イエナ）、フットウェア専門店・Herringbone Footwear（ヘリンボーン フットウェア）が、スポーツメーカーのMIZUNO（ミズノ）とコラボレーション。ミズノのフラッグシップモデル「WAVE PROPHECY LS」が、スタイリッシュなモノクロデザインをまとって新登場します。

もちろん、スポーツシーンにおける機能性はそのまま踏襲。パフォーマンスを損なうことなく、タウンにも映える美しさも融合させた「WAVE PROPHECY LS EDIFICE IENA」（2万9700円）は、平日から休日まで幅広く活躍してくれそう。

今回登場したコラボモデルのベースとなっている「WAVE PROPHECY LS」は、革新的なテクノロジーを結集させたフラッグシップに位置付けられる「ウエーブプロフェシー」シリーズのライフスタイルモデル。

ソールには、ミズノ独自の進化系ソールユニットである“INFINITY WAVE（インフィニティウエーブ）”を搭載。まるでバネのような反発性とクッション性をもつ一方で安定感も備えており、抜群の履き心地を提供してくれます。

本モデルでは、機能性を追求したシルエットはそのままに、ファッションシーンでの使用に特化した素材とカラーリングを採用。ハイテクな構造とトレンド感のあるデザイン性を融合させた、現代的な一足となっています。

カラーリングは、1960年代のフランス映画からインスピレーションを得たモノクロームカラー。さらに、石畳をイメージしたグラフィック入りのインソールや、着脱しやすいバンジーコードをデザインに取り入れることで、アートの香りが漂う外観に仕上げられています。

サイズ展開は、23.0〜29.0cm、30.0cmのユニセックス展開。ボリュームのあるシルエットは、シンプルなコーディネートでもアクセントとして映えそう。どこか上品なビジュアルなので、ビジネスカジュアルにも◎。

8月15日より、ÉDIFICEとIÉNA、Herringbone Footwear、mita sneakersと、ミズノショップ、ミズノ公式オンラインストアなどで販売スタートしています。ショップによってはすでに完売しているサイズもあるので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみては？

>> MIZUNO

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆ミズノの機能性×マーガレット・ハウエルの感性。撥水バッグやメリノウールを揃えた新コレクションが登場

◆ヤバいぐらい暑い夏。ミズノのペルチェデバイスで効果的に体を冷やそう

◆風が通って肌触りが気持ちいい！ミズノの敷きパッドで夏の夜を少しでも快適に