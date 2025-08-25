ÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿5²ó¤Î¹¶ËÉ¡Ä4¼ºÅÀKO¤ÎÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ë¹¾ËÜÌÒµª»á¡Ö·¬¸¶¤òÊâ¤«¤»¤¿¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡µð¿Í¤¬DeNA¤ËÀËÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤òÆ¨¤·¤¿¡£µð¿ÍÀèÈ¯¤ÎÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ï½é²ó¤«¤éDeNA¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÅû¹á²ÅÃÒ¤Ë¥½¥í¡¢5²ó¤Ë¤âµÜ粼ÉÒÏº¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤ÓKO¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤â2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢2-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡24ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï5²ó¤ÎÀÖÀ±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡½÷Ë¼Ìò¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬ÅðÎÝ¤ò»É¤·¡¢Æó»à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·¬¸¶¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Íµå¤òÌäÂê»ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ã¤Ý¸þ¤±¤Î¥«¡¼¥Ö¡£¤ªëÐ¤¨¸þ¤¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÄËº¨¤Î¼ºÅê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¹Ó¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¢¤Î¹¶·â¤Ç1ÅÀÊÖ¤·¤ÆÆó»àËþÎÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç´Ý²Â¹À¤¬ËÞÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö´Ý¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È½éµå¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ë¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù