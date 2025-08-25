¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÈþËÆ¤Ë¥É¥¥É¥¡Ä´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢ÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT¤ÇÌ¥ÎÏÈ¯»¶¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬ÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤äÀÄ¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÎ¹´Û¤Î¼¼ÆâÏªÅ·É÷Ï¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Î¾å¤«¤é¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÉþÁõ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¨¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤éÉâ¤½Ð¤¿¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ë¥ì¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¤ä²ÚÔú¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤âÀË¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÉáÃÊ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Ç¤â¿·¤¿¤Ë¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯10·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹169cm¡£2015Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸¶FC¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î¥½¥¦¥ë¥¦¥ê¥£¥«¡¼¥É¡¦¥¦¥ê¥£WON¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAOA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥ê¥ç¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥Á¥¢³¦¤Î¥½¥ê¥ç¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£