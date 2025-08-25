¹Åç¡¦¾ï¹¡¡£³£´£³Æü¤Ö¤ê¥×¥í£²¾¡¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ÇÏ¢ÇÔ»ß¤á¤¿£´°ÌºÆÉâ¾åÆ³¤¤¤¿¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÌîÂ¼¥³¡¼¥Á¤Î²¼¤Ç½¤Àµ
¡¡¡Ö¹Åç£µ¡Ý£´ÃæÆü¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¾ï¹±©ÌéÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ÇÏ»²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡£ºòÇ¯£¹·î£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï°ÊÍè¡¢£³£´£³Æü¤Ö¤ê¤Î¥×¥í£²¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¸Þ²ó¤Þ¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ò£²°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¡£Ï»²ó¤Ë£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¡¢£´°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢Âç¤¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ó¤ÀÆü¡¹¤¬ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¥×¥í£²¾¡ÌÜ¤Ë´î¤Ó¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±·³¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¾ï¹¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¾¯¤·¤À¤±Êø¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼«Ëý¤ÎÄ¾µå¤Ç²¡¤·¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼þ¤ê¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤ÈºÇÂ®¤Ï£±£´£¹¥¥í¤ò·×Â¬¡£È´¤±µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤â½¤Àµ¤·¡¢¸Þ²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÎµÂÇÀþ¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬Ï»²ó¤Î¼ºÅê¤À¡££±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¤Ë£±£´£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÃæ±Û¤¨¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë£³¹æ£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¡ÖÅê¤²¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é£²·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤ÇµÊ¤·¤¿£±£°ÇÔ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¶ìÆ®¤Î¾Ú¤·¡££··î¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÌó£±¥«·î´ÖÎ¥Ã¦¤·¡¢°ì»þ¤Ï£²·³¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Î£³·³¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È£²¡¦£µ·³¡É¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¡Öº£¡¢ËÍ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÏ³¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£±·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ½é¤á¤Æº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ë¡×¤È±¦ÏÓ¡££··î²¼½Ü¤Ë¤ÏÌîÂ¼£³·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á·ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¹Ô¤¦¡ÈÌîÂ¼½Î¡É¤ËÆþ½Î¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£±µå¤º¤Ä¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤½¤Àµ¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤ÎÉü³è¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤ÎÆ±´ü¤ÇºòÇ¯£´·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºå¿À¡¦²¼Â¼¤¬£±£·Æü¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¤°¤é¤¤¡×¤ÈÉÑÈË¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢£´°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£¿¹²¼¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¡¢Íê¤â¤·¤¤¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾ï¹¡£´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¼ã¸ñ¤¬¥Á¡¼¥à¤òºÆ²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£