8月24日、盛岡競馬場で行われた10R・OROカップ（M1・3歳上・芝1700m）は、渡邊竜也騎乗の1番人気、シャイニーロック（牡9・岩手・佐々木由則）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にゴールドギア（牡10・岩手・伊藤和忍）、3着に2番人気のマンダリンヒーロー（牡5・大井・藤田輝信）が入った。勝ちタイムは1:43.9（良）。

1着 シャイニーロック

渡邊竜也騎手

「前走時よりもレースが流れそうなメンバーだったので、前回くらいの位置取り、内の3〜4番手あたりを取るイメージでいきました。そこからの競馬が一番良いかなと前走で感じましたし、今回の枠からもイメージがしやすかったです。道中はある程度流れるだろう、ただそこで自分で前を捉まえに行くことになるだろうし後ろの馬のプレッシャーも受ける。その仕掛けどころのタイミングが難しいかなと想像していましたが、自分が思っていた通りに進んでくれて、その通りに反応してくれた馬を一番褒めてあげたいと思いますね。ガッツポーズは、前回勝った時に今回の騎乗の依頼を貰っていたんですけども、その時からの長いプレッシャーとか関係者への感謝とかいろいろ含めて出たのだと思います。今回はシャイニーロックと自分とを応援してくださったファンの皆様、本当にありがとうございます。これからも依頼があればもっと岩手競馬に来たいと思いますし、全国各地にも行きたいと思うので、笠松、岩手に限らず全国のファンの皆さん、応援よろしくお願いいします」

【盛岡・ジュニアグランプリ】セイクリスティーナ堂々のV…岩手牝馬路線の主役へ

OROカップを勝利したシャイニーロック (C)岩手県競馬組合

佐々木師「ダートでもマイルくらいまでなら」

佐々木由則調教師

「指示は前走と同じ、馬の行く気に任せた位置取りで･･･でしたが、1700ｍになって流れが速くなるんじゃないかと考えていたので、うまく射程圏に入れて進めてほしいとは伝えていました。中間はオーバーワークにならないように気をつけてうまく調整できたから、力を出せれば良いレースをしてくれるとは思っていましたが、最後まで安心して見ていることができた。鞍上がうまく乗ってくれたし馬も9歳だけどよく頑張ってくれる。頭が下がります。芝だけでなくダートでも走っているから、この先はダートでもマイルくらいまでなら戦えると思って考えていきたい。まずはひと息入れてからだね」

シャイニーロック 64戦12勝

（牡9・岩手・佐々木由則）

父：ベルシャザール

母：ノードラメール

母父：RockofGibraltar

馬主：小林昌志

生産者：川向高橋育成牧場

【全着順】

1着 シャイニーロック 渡邊竜也

2着 ゴールドギア 高橋悠里

3着 マンダリンヒーロー 山本聡紀

4着 ギャレット 山本聡哉

5着 ペルマナント 佐々木志音

6着 ヴィゴーレ 藤本現暉

7着 スズカゴウケツ 菅原辰徳

8着 リュウノアン 保園翔也

9着 ソロフレーズ 鈴木祐

10着 マチカゼ 塚本涼人

11着 タイセイモンストル 高松亮

12着 グレートキャンベラ 大坪慎