8月24日、佐賀競馬場で行われた6R・九州チャンピオンシップ（3歳上・ダ1750m）は、山口勲騎乗の1番人気、アエノブライアン（牡7・佐賀・池田忠好）が快勝した。4馬身差の2着にダノンターキッシュ（牡7・佐賀・中川竜馬）、3着に2番人気のコスモファルネーゼ（牡6・佐賀・真島元徳）が入った。勝ちタイムは1:53.2（不良）。

「ホッとしています」

1着 アエノブライアン

山口勲騎手

「1番人気に応えられてホッとしてます。スタートはいい馬なので、先行馬も同じ厩舎で並びは決めてなかったんですけど、スムーズな競馬ができましたね。展開としてはちょっと違ったんですけど、あんまり内だけは通りたくなかったので、理想通りに行きました。前回と違ってちょっと反応が良かったので、最後直線はもう余裕がありましたね。（山口騎手これで今年99勝で100勝すんなりいきそうですね）100勝というよりも一勝のために頑張ります。去年負けたレースだったんですけど、今年はアエノブライアンとこのレースを勝てて、馬主さんを始め厩舎関係者良かったと思います。まだまだ暑い中、みんな人馬ともに頑張っているので応援してください」

アエノブライアン 37戦13勝

（牡7・佐賀・池田忠好）

父：フリオーソ

母：ソナータ

母父：ゴールドアリュール

馬主：角井紀夫

生産者：山口義彦

【全着順】

2着 ダノンターキッシュ

3着 コスモファルネーゼ

4着 マナホク

5着 シンギングロード

6着 フレイムソード

7着 カシノブレンド

8着 フルークツォイク

9着 マイネルダグラス

出走取消 シルヴァーゴースト