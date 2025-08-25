65Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡ÖÄ¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ä1Ç¯¤Ë¡Ö7.2²¯¿©¡×Çä¤ì¤ë¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤ÎÈëÌ©
Çò¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÌ¤äÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¡×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤ò¸«¤ë¤È¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯¤ÇÈ¯Çä¤«¤é65Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿´ÝÈþ²°¤Î¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¼«¿È¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÍýÍ³¤ò´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Õ¤ê¤«¤±¥Á¡¼¥à¼çÇ¤ßÀÅÄÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¤«¤é65Ç¯¡£º£¤Ç¤âÇä¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¤Î¤ê¤¿¤Þ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1960Ç¯¡¢º£¤«¤é65Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î°¤ÉôËöµÈ»á¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿Î¹´Û¤ÎÄ«¿©¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×¤È¡Ö¤Î¤ê¡×¡£Åö»þ¤¿¤Þ¤´¤È¤Î¤ê¤ÏìÔÂôÉÊ¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò²ÈÄí¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¤È¹Í¤¨¤Æ³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤ê¤È¤¿¤Þ¤´¤òµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤´¤ä¤Î¤ê¤¬ìÔÂôÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤ÏÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤Èµ¿Ìä¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤È¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇä¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Î¤ê¤¿¤Þ¤ÎÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇòÈÓ¤Ë¤«¤±¤¿»þ¤ÎºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¯¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç»È¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤Û¤ÜÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¤òÇã¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Î¤ê¤¿¤Þ¤Ï¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ8²ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤¬1996Ç¯4²óÌÜ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ÎÁÇºà¤ÏÎ³¤¬¾®¤µ¤¤¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤¿¤Þ¤´ðùÎ³¡×¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ³¤¬Âç¤¤á¤Î¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¤½¤Ü¤í¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ2¼ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©´¶¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤¿¤Þ¤´¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥Ã¤È¤¿¤Þ¤´ðùÎ³¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï3¼ïÎà¤Î¤¿¤Þ¤´ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï²È¤Î³°¤Ç¤â»È¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¡¢ÍÆ´ïÆþ¤ê¤Ê¤ÉÈÎÇä¤Î·Á¾õ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤Ï²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¤äÍÆ´ïÆþ¤ê¤Ï¤ªÊÛÅö¤Ç¤â³èÌö¡£É®¼Ô¤â»Ò¤É¤â¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¿©´¶¤Î¹¥¤ß¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤È¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¸å¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÊÛÅö¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤«¤±¤º¤Ë¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¤äÍÆ´ïÆþ¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï²È¤Ç¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î¹¥¤ß¡¢¤½¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¿©ºà¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÝÈþ²°¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¤Ê¤¼¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¡©
´ÝÈþ²°¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤ÆÌ£¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¦ÉÑÅÙ¤ä¹¥¤Þ¤ì¤ëÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿©ºà¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Õ¤ê¤«¤±¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÛÅö¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ì£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ê¤¿¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÌ£Æ»³Ú¤ä¤¹¤¤ä¤¤Ê¤É¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢³¤ÂÝ¤ï¤µ¤Ó¤äÇß¤«¤Ä¤ª¤Ê¤É¡¢¾¯¡¹ÓÏ¹¥À¤Î¤¢¤ëÌ£¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ì£¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤Î¤ê¤¿¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ò¤è¤³¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤è¤³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤ä¡ÖÂçÎ³¤Î¤ê¤¿¤Þ ¤¿¤Þ¤´Áý¤·¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢º®¤¼¹þ¤ß¤ï¤«¤á¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡Öº®¤¼¹þ¤ß¤ï¤«¤á µí¾¾Âû¡×¡Öº®¤¼¹þ¤ß¤ï¤«¤á ·ª¤´¤Ï¤óÉ÷¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ú¥Ñ¤¿¤Þ¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤êÄÌÇ¯ÈÎÇä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌ£¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¨Àá´¶¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¹âÆ¤Î¸½ºß¡¢¥Ñ¥óÀìÍÑ¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤òºî¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤äºòº£¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥óÀìÍÑ¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÝÈþ²°¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¤´ÈÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¤äÌÍÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¿©¤ÙÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÈÓ¤ò¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼«Í³
´ÝÈþ²°¤Ï¡¢¤Õ¤ê¤«¤±»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¡£¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï¹â¤¯¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ê¤«¤±»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªÊÆ¤Ï¼ç¿©¤È¤·¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿©ºà¡£¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤É¤ì¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢½ÐÈÖ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤ÎÈþÌ£¤·¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Õ¤ê¤«¤±¤Î½ÐÈÖ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±£¤ì¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ïºî¤ë¿Í¤¬·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ëÂ¦¤Ï¼õ¤±¿È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ªÃãÏÒ¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿ÇòÈÓ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¼«Í³¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¾Ê¬¤ò¤Î¤ê¤¿¤Þ¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤òÌ£Æ»³Ú¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ì£¤ò¼«Í³¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤Õ¤ê¤«¤±¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇòÈÓ¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤É¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤È¤³¤ì¤òº®¤¼¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡£¤Õ¤ê¤«¤±¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï1¼ïÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤Î¤ê¤¿¤Þ¡¢Ì£Æ»³Ú¡¢¤¹¤¤ä¤¡¢ËÜ¤«¤Ä¤ª¤Ê¤É²¿¼ïÎà¤â¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤¬³«Éõ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÌ£¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤â¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë´ÝÈþ²°¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Î¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤²ÈÄí¤ÎÌ£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤ê¤¿¤Þ¤òÇ¯´Ö7.2²¯¿©¡Ê1¿©2.5g¡ËÇä¤ê¾å¤²¤ë´ÝÈþ²°¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ê¤«¤±»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
