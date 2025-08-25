◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

プロ４年目の桜井心那（ここな、２１）＝ニトリ＝が、２年ぶりとなる５勝目を挙げた。３バーディー、３ボギーの７２で通算９アンダーとし、初日から３日間、首位を譲らない完全優勝。終盤に自身を含む６人が首位に並ぶ大混戦を制した。２３年に史上３人目の１０代年間４勝を飾ってから一転、昨年の低迷を経て復活Ｖを遂げ、賞金１４４０万円を獲得。初めてキャディーを務めてもらったツアー７勝の吉田弓美子（３８）＝アマノ＝と涙で喜びを分かち合った。

緊迫の終盤、桜井はキャディーの吉田の思わぬ言葉で火がついた。「早く帰りたいから、分かってるよね（笑）」。１７番を終えて６人が首位に並び、長時間のプレーオフもよぎった１８番パー５。「心拍数が上がっていた」と、左バンカーから第３打を５０センチに寄せる会心の一打で勝負あり。バーディーパットを決めて抜け出すと両手を突き上げ、吉田とハグ。２年ぶり優勝に「肩の荷が下りて、ホッとした。苦しい状況を乗り越えられた達成感があった」と、うれし涙がこぼれた。

復活Ｖだった。１９歳だった２３年に初優勝を含む４勝を挙げた。宮里藍、畑岡奈紗に続く史上３人目の１０代４勝。だが、昨年は１勝もできず、予選落ち１２回と低迷した。「クラブもスイングもいじってグチャグチャ。苦しかった」。かつて松山英樹も教わった目沢秀憲コーチ（３４）に昨年１０月から師事。スイングや筋トレなどを見直し、目沢氏が持っていた約１７年前のパターを今週投入し、３日間トップを走り抜いた。

同じ０３年度生まれの「ダイヤモンド世代」で竹田麗央（２２）＝ヤマエグループＨＤ＝が昨季国内８勝（ＴＯＴＯジャパンクラシック含む）を挙げ、自身も目指す米ツアーで先に飛躍。「悔しいし、不安はあった」と言うが、スランプを経ての待望の優勝だ。「時間が動き出した。次はメジャーで勝ちたい」。桜井は高らかに宣言した。（星野 浩司）

◆桜井 心那（さくらい・ここな）２００４年２月１３日、長崎市生まれ。２１歳。父・一也さんの影響で６歳からゴルフを始める。２１年１１月、長崎日大高３年時にプロテスト一発合格。２２年下部ツアー新記録の５勝を挙げ、賞金女王に。１９歳だった２３年は資生堂レディスで初優勝し、史上３人目の１０代年間４勝をマーク。１６６センチ、６２キロ。家族は両親と兄２人。