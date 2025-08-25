◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に先発。２回まで無安打投球だったが、３回に逆転２ランを被弾した。

１―０の３回。１死から８番・クロネンワースにこの日初安打となる左前打を許すと、９番・ディアスには２ボール２ストライクからの５球目、捕手・ラッシングのサインに首を振って投じた９２・８マイル（約１４９・３キロ）の変化球が内角高めに抜けたところを左中間席に運ばれた。

１点の援護をもらった直後の初回。１番・タティスにはフルカウントから３球連続ファウルで粘られた末に９球目で四球を与えたが、２番・アラエスをカーブで二ゴロ併殺。３番・マチャドは９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振に仕留めた。２回は１死から５番・ボガーツを９７・７マイル（約１５７・２キロ）直球、６番・シーツは９６・８マイル（約１５５・８キロ）ツーシームで空振り三振と球威抜群の速球で圧倒していた。

前回１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦では７回４安打３失点で勝ち負けはつかなかった。１７日に２７歳の誕生日を迎えた右腕は中５日での登板だ。チームはナ・リーグ西地区の首位攻防戦で２連敗し、前日２３日（同２４日）に首位陥落となったが、まだ１ゲーム差の２位。今季最後の直接対決となるこの日は勝った方に地区優勝へのマジックが点灯する一戦。ド軍は連敗を止め、同率首位に再浮上するためにも背番号１８の投球には期待がかかる。

山本にとってパドレスは“因縁”の相手だ。ＭＬＢデビュー戦となった昨年３月２１日の韓国シリーズ第２戦では１回５失点ＫＯを喫し、昨季レギュラーシーズンでは２試合で防御率１２・００と打ち込まれた。ポストシーズンの地区シリーズでも第１戦で３回５失点。癖がバレている可能性も指摘されていたが、同第５戦では５回２安打無失点で勝利に導き、ワールドシリーズ制覇につなげた。今季は６月１９日（同２０日）に本拠地で初対戦し、７回途中７安打３失点で黒星だった。

パドレス先発は今季リーグ２位の１３勝を挙げている右腕・ピベッタ。山本は好投手同士の投げ合いを制して１１勝目をマークすることはできるだろうか。