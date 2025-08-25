「トヨタ自動車」の業績予想に役立つ「日本企業の名前」…プロが実践する「サプライチェーン」に着目した銘柄の選び方

トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車など、日本の自働車メーカーの業績予想を、誰でも簡単に推測できる方法があるという。それは一体、どんな方法なのか？ 初の著書『2倍株・3倍株がぽこぽこ生まれる のんびり日本株投資』を上梓した、「おせちーず」のペンネームでも知られる、さかえだいくこ氏が教える。

「流れ」を知っていれば連想がはかどる

「サプライチェーン」って聞いたことあるけど……と思っている読者さんがいるかもしれません。サプライチェーンとは、製品の原材料・部品の調達から販売に至るまでの一連の流れを示す用語です。

供給を意味する“supply”に、鎖を意味する“chain”が加わっているのは、調達、生産、販売の各プロセスが相互に関連性を持ってつながっている、という考え方に基づいています。日本語では「供給連鎖」と表現されることもあります。

何かをつくるメーカーを想定しましょう。

完成品のメーカーは、部品メーカーや材料メーカーなどから、製品の製造に利用する部品および原材料を仕入れて製造します。

また製品を販売するには、配送業者や卸業者、そして小売業者が関係するでしょう。

このように、サプライチェーンは自社の業務だけでなく、モノが製造され、販売されるまでの過程全体のことを指します。

そのうえで、「新興国で乗用車の需要が増えそうだ」というニュースに接したとき、みなさんなら何を想像しますか？

「へー」と思って終わりにするのなら、ちょっと残念です。

部品をつくるメーカーの業績も上がる？

トヨタ自動車の子ども向けウェブサイトによると、乗用車1台に使われる部品の数は3万種類にも及ぶそうです。同ウェブサイトでは以下のように説明されています。

1台のクルマは、小さなネジまで数えると約3万個の部品からできています。

これらの部品は、トヨタでつくるものもありますが、たくさんの協力会社でも分担してつくられています。

約3万個の部品は、それぞれ原料もちがえばつくり方もちがいます。より良い部品をつくるためには、いろいろな研究開発をしなければなりません。それぞれ専門の会社で部品をつくることによって、高品質な部品ができあがるのですよ。

例をあげると、シート、タイヤ、ハンドル、ガラス、ヘッドランプ、メーターなどが協力会社でつくられています。

（出所：トヨタ自動車株式会社 クルマこどもサイト）

つまり、乗用車の需要が増えるなら、部品の需要も増えるということです。

部品を他社から調達しているのであれば、部品をつくるメーカーにも業績のプラス寄与を期待できるわけですね。

サプライチェーンを意識しつつ学ぶ

ここでは「乗用車」という比較的わかりやすい例を挙げましたが、同じようなサプライチェーンはさまざまなモノに存在しています。

近年の株式市場のテーマであれば「半導体」がいい例でしょう。

半導体は最終製品である「半導体」そのものをつくるまでに、1000あまりもの工程があるそうです。その工程ごとに使われる装置があり、素材があります。すそ野がとても広い産業ということです。

このような知識が増えれば増えるほど、何かの報道に対する想像力や連想が働くようになります。

投資先の選択にも大いに役立ちますから、各業界やそのときどきで話題になっているモノについて、サプライチェーンを意識しつつ学ぶようにしましょう。

具体的には、わかりやすく各社のつながりがまとまっている「業界地図」系の出版物が毎年発売されていますから、これらを購入して読んでみることをお勧めします。

私の場合は、近年は東洋経済新報社が発行する『会社四季報 業界地図』を毎年購入しています。業界ごとの構図や海外企業の規模も把握でき、読み物としても面白いのでお勧めです。

「トヨタ自動車」の業績を予想する方法

ひとつ実話も紹介しておきます。

アナリスト時代に同僚から聞いて、なるほどと合点がいった事実があります。

それは、「完成車メーカーの業績予想は、ブリヂストン（東証プライム：5108）の期初予想でおおむね推測できる」ということです。

ブリヂストンは12月末決算の企業です。2月中旬ぐらいまでには本決算を発表し、業績予想を出します。その業績予想を見ると、完成車メーカーの業績をある程度予測できる、ということでした。

なぜなら、ブリヂストンは完成車メーカー各社にタイヤを供給するタイヤメーカーだからです。

自動車はタイヤがなければ走れません。

ブリヂストンは国内首位のタイヤメーカーです。サプライチェーンで車の上流にあるタイヤが、どれくらい市場に供給されるかは、それを使う車の台数をある程度決定するでしょう。

トヨタ自動車をはじめ日本の完成車メーカーはどこも3月決算ですから、ブリヂストンとは決算期が3か月ずれます。そこで、プロは先に公表されるブリヂストンの業績予想で、トヨタ自動車など完成車メーカーの業績予想をするんだと言われて、非常に腑に落ちた、という経験があります。

これもまた、「サプライチェーン」に着目した分析法・予想法というわけです。

