ご当地食材を使った高校生のオリジナル料理を競うコンテストの九州大会が22日、行われました。福岡県からは3校が出場し、若き料理人たちが全国大会出場を目指しました。

佐賀市で行われた「ご当地！絶品うまいもん甲子園 九州エリア選抜大会」。出場したのは、書類選考を通過した九州各県の8校です。ご当地食材を使ったオリジナル料理の味とプレゼンテーションで競います。

地域活性化や食に関連する人材育成を目的とした「食の甲子園」ともいえるこの大会、福岡からは全国大会への2校の切符をかけて、3校が出場しました。

■福岡魁誠（かいせい）高校の生徒

「コシも香りも最高の麺が完成しました。」



初出場の福岡魁誠高校は、「八女茶」をもっと広めたいと開発した「八女っ茶うまかつけ麺」です。八女茶葉を麺に練り込んだほか、つけ汁にも使っています。

■福岡農業高校の生徒

「できました。」



地元の規格外の野菜を使ったのは、福岡農業高校の「梅ぇごぼ天ナスカリー」です。



■福岡農業高校2年・松田優さん

「これまで、見た目が悪いものは捨てられて。味は一緒なんです。食べられるのに捨てられるのはもったいないし、農家さんも悲しいと思うので。使わせていただけるのはありがたいと思います。」

■八女農業高校の生徒

「おいしいセロリのサクモチパイ。セロリの風味を感じつつ、クセが少ないため苦手な人でもおいしく食べられます。」



3校目は八女農業高校の「サクモチセロリパイ」です。クラスメートが作ったというあまおうのイチゴジャムがアクセントです。

果たして全国大会への切符をつかむのは。



■結果発表

「福岡県立福岡魁誠高校です。」



初出場の福岡魁誠高校と鹿児島県の神村学園が全国大会出場を決めました。



■福岡魁誠高校・津室茜さん

「八女茶の良さを存分に伝えられたと思います。（全国大会では）レベルアップした麺とつけだしを披露できたらいいなと思っています。」



全国大会は11月2日に東京で行われます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月22日午後5時ごろ放送