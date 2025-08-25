◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に先発。3回に痛恨の逆転2ランを被弾した。

初回は先頭・タティスを四球で出したものの次打者・アラエスをニゴロ併殺に打ち取るなど、無失点の立ち上がり。2回もパドレス打線を3者凡退に封じた。

ところが1―0の3回、1死からクロネンワースに左前打を許すと、次打者・ディアスに左中間へ逆転2ランを被弾。捕手・ラッシングのサインに首を振った後、5球目、スプリットが抜けたところを狙われ、打たれた瞬間に叫び悔しさをあらわにした。

前回18日（同19日）のロッキーズ戦は7回4安打3失点。3―2の7回に痛恨の同点ソロを浴び、惜しくも11勝目はつかめなかった。

今季はここまで24試合に先発し10勝8敗、防御率2・90と安定した成績を残している。

チームはパドレスとのナ・リーグ西地区首位攻防戦で連敗し、前日に首位から陥落した。今季、チームで唯一開幕から先発ローテーションを守っている右腕に連敗ストップ、同率首位浮上の命運が託された。